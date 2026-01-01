Déployez Jenkins en un clic.
Serveur d'automatisation open source pour la création de pipelines CI/CD avec plus de 1 800 intégrations de plugins.
Choisissez un pack VPS pour Jenkins
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jenkins ?
Jenkins est le serveur d'automatisation open source leader mondial, auquel des millions d'équipes de développement font confiance pour alimenter les pipelines d'intégration continue et de livraison continue. Avec plus de 1 800 plugins, Jenkins s'intègre à pratiquement tous les outils du développement logiciel moderne — de Git et GitHub à Docker, Kubernetes, AWS, et au-delà.
L'auto-hébergement de Jenkins sur votre propre VPS vous offre des ressources de build dédiées sans tarification à la minute, sans limites de temps d'exécution et avec un contrôle total sur votre environnement de build. Installez n'importe quel SDK, compilateur ou dépendance dont vos projets ont besoin sans rencontrer de restrictions de plateforme.
Fonctionnalités clés de Jenkins
Pipeline en tant que code
Définissez des workflows CI/CD dans un Jenkinsfile versionné, rendant votre automatisation reproductible et révisable parallèlement à votre code d'application.
1 800+ Extensions
Intégrez Jenkins avec GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack, et pratiquement n'importe quel outil dont votre flux de travail de développement dépend.
Compilations distribuées
Répartissez les builds sur plusieurs agents pour une exécution parallèle, réduisant considérablement le temps de retour sur les grandes suites de tests.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Gérer l'accès de l'équipe avec des autorisations granulaires, prenant en charge les fournisseurs d'authentification LDAP, Active Directory, OAuth et SAML.
Compilations planifiées et déclenchées
Lancez des builds selon des planifications cron, des webhooks Git, des achèvements de tâches en amont ou des portes d'approbation manuelles pour correspondre à n'importe quel flux de travail de publication.
Pourquoi exécuter Jenkins avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.