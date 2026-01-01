Déployer FreeCAD en un clic.
Modeleur CAO 3D paramétrique gratuit accessible depuis n'importe quel navigateur via KasmVNC, sans aucune installation locale requise.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FreeCAD ?
FreeCAD est un modélisateur 3D CAO paramétrique gratuit et open source utilisé par les ingénieurs, les designers produits et les architectes du monde entier. Contrairement aux outils basés sur des maillages, FreeCAD fonctionne avec une géométrie précise basée sur des contraintes, de sorte que chaque dimension peut être modifiée à tout moment sans reconstruire un modèle à partir de zéro. Ce template exécute FreeCAD dans un bureau accessible par navigateur via KasmVNC, transformant n'importe quel appareil connecté à Internet en une station de travail CAO performante.
L'auto-hébergement de FreeCAD sur votre VPS signifie que votre environnement d'ingénierie — incluant les macros personnalisées, les bibliothèques de pièces et les fichiers de projet — est toujours disponible depuis n'importe quel appareil sans avoir à gérer les installations logicielles sur plusieurs machines. Le stockage de volume persistant maintient tout votre travail intact lors des mises à jour et des redémarrages des conteneurs.
Fonctionnalités clés de FreeCAD
Accès via navigateur
Bureau FreeCAD complet livré via KasmVNC, accessible depuis n'importe quel navigateur moderne sans rien installer localement.
Modélisation paramétrique
L'esquisseur paramétrique et l'atelier Part Design vous permettent de modifier n'importe quelle dimension à tout moment sans reconstruire le modèle.
Environnement de travail multi-postes
Des ateliers dédiés à la modélisation solide, aux assemblages, aux dessins techniques, à l'analyse FEM et bien plus encore, le tout dans une seule application.
Prise en charge du format standard
Importer et exporter des fichiers STEP, IGES, STL, DXF et SVG pour la compatibilité avec d'autres outils de CAO et les flux de travail de fabrication.
Programmation Python
Automatisez les tâches répétitives, créez des macros personnalisées et construisez de nouveaux établis à l'aide du moteur de script Python intégré.
Pourquoi exécuter FreeCAD avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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