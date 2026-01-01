Serge est une interface de chat open-source pour exécuter des modèles de langage de la famille LLaMA localement via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres ajustements communautaires. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un seul conteneur, afin que vous puissiez télécharger des modèles GGUF, gérer des sessions de chat et ajuster les paramètres d'inférence sans connecter plusieurs services.

L'auto-hébergement de Serge conserve chaque invite et réponse sur votre propre VPS — aucune API externe, aucune télémétrie et aucun coût par jeton. L'inférence uniquement CPU fonctionne dès la première utilisation, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer pour le temps GPU dans le cloud ou s'inscrire à un service d'IA tiers.