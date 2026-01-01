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Organisateur de documents auto-hébergé qui étiquette automatiquement les scans, les e-mails et les PDF et les rend consultables en texte intégral.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Docspell ?

Docspell est un serveur de gestion de documents auto-hébergé open-source conçu pour les piles de papier qui ont été scannées, téléchargées ou envoyées par e-mail. Il exécute l'OCR sur les fichiers entrants, extrait les dates, les correspondants et les montants à l'aide du PNL, et stocke les métadonnées structurées à côté du document original afin que l'ensemble de l'archive devienne consultable en texte intégral. Les balises, les champs personnalisés, les dossiers et les requêtes enregistrées le rendent pratique pour gérer les documents ménagers, les factures de freelance ou les dossiers de petites entreprises sur de nombreuses années.

L'auto-hébergement de Docspell sur votre propre VPS permet de conserver les documents les plus sensibles — dossiers fiscaux, factures médicales, documents juridiques, formulaires gouvernementaux — au sein d'une infrastructure que vous contrôlez plutôt que d'un service de documents SaaS. Le déploiement inclut PostgreSQL pour le stockage, Solr pour la recherche en texte intégral, et le serveur REST Docspell ainsi que le worker joex pour l'OCR et la conversion, l'inscription lors de la première visite créant le compte propriétaire de l'archive de documents.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Docspell

Extraction OCR + NLP

Exécute l'OCR sur chaque scan, puis extrait les dates, les correspondants, les montants et les contacts afin que chaque document arrive dans la boîte de réception déjà pré-classifié.

Recherche plein texte

Recherche plein texte propulsée par Solr dans tous les documents — factures, contrats, reçus, pièces jointes d'e-mail — avec des filtres par étiquette, dossier et champ.

Ingestion d'e-mails et de dossiers

Récupérer les pièces jointes de boîte aux lettres via IMAP, accepter les téléchargements HTTP depuis des scanners, et surveiller un répertoire pour les fichiers déposés via SCP ou rsync.

Balises et champs personnalisés

Annoter des documents avec des balises, des étiquettes d'organisation, des champs personnalisés (montants, dates de contrat, dates d'expiration) et des recherches enregistrées qui s'actualisent automatiquement.

Multi-utilisateur et multi-locataire

Chaque « collectif » est un espace de travail isolé avec ses propres utilisateurs, documents et métadonnées, afin que les familles ou les petites équipes partagent une seule instance sans croiser les données.

Conversion de documents

Convertit les fichiers HTML, Office, image et e-mail entrants en PDF consultables via WeasyPrint, Unoconv et Tesseract pour une archive uniforme.

Pourquoi exécuter Docspell avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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