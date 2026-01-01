Déployez Homebridge en un clic.
Passerelle HomeKit légère qui relie les appareils domotiques non Apple à Siri et à l'application Maison d'Apple via des extensions.
Choisissez un pack VPS pour Homebridge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Homebridge ?
Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle via Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 extensions développées par la communauté, il fait le lien entre les éclairages connectés, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya pour une expérience HomeKit unifiée.
L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, indépendamment des conditions d'alimentation électrique locale ou de réseau, avec une configuration persistante des extensions et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.
Fonctionnalités clés de Homebridge
2 000+ plugins d'appareils
Les plugins communautaires couvrent pratiquement toutes les marques et tous les protocoles de maison intelligente, vous permettant d'ajouter n'importe quel appareil à HomeKit sans remplacer le matériel.
Configuration web UI
Homebridge Config UI X fournit une interface web pour installer des plugins, gérer des appareils et consulter les journaux sans accès en ligne de commande.
Mode Pont Enfant
Isoler les plugins dans des ponts enfants séparés pour éviter qu'un plugin défectueux ne fasse tomber toute votre configuration HomeKit.
Mises à jour automatiques des plugins
Découvrez, installez et mettez à jour les plugins directement depuis l'interface web pour maintenir les intégrations d'appareils à jour sans sessions SSH manuelles.
Sauvegarde et Restauration
La fonctionnalité de sauvegarde intégrée protège vos configurations de plugin et les données d'appairage HomeKit contre toute perte accidentelle.
Pourquoi exécuter Homebridge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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