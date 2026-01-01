Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle via Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 extensions développées par la communauté, il fait le lien entre les éclairages connectés, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya pour une expérience HomeKit unifiée.

L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, indépendamment des conditions d'alimentation électrique locale ou de réseau, avec une configuration persistante des extensions et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.