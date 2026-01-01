Déployez Cerbos en un clic.
Service d'autorisation open source et agnostique au langage pour écrire des politiques de contrôle d'accès sensibles au contexte sous forme de code.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Cerbos ?
Cerbos est un point de décision de politique auto-hébergé qui découple la logique d'autorisation de votre code d'application. Au lieu de disperser les vérifications de permissions à travers les services, vous définissez les politiques de ressources et de principaux sous forme de fichiers YAML versionnés, et Cerbos répond aux questions d'autorisation via une API REST et gRPC avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde.
L'auto-hébergement de Cerbos sur votre propre VPS maintient chaque décision d'autorisation et journal d'audit entièrement au sein de votre infrastructure — aucun service tiers ne voit quels utilisateurs accèdent à quelles ressources. Les politiques coexistent avec votre code, s'intègrent à n'importe quel langage via des clients SDK générés, et peuvent être rechargées à l'exécution sans redémarrer vos services.
Fonctionnalités clés de Cerbos
Politique en code
Définissez les règles d'accès dans des fichiers YAML versionnés avec un historique Git complet, une revue de code et une validation CI/CD au lieu de tables de base de données cachées à l'intérieur de votre application.
Indépendant du langage
Appelez Cerbos via REST ou gRPC depuis n'importe quel langage avec des clients SDK officiels pour Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby et Rust.
Décisions sensibles au contexte
Évaluez les autorisations en fonction des attributs de l'utilisateur, de la ressource et de l'environnement — y compris les revendications JWT — pour exprimer des règles granulaires au-delà des attributions de rôles statiques.
Latence inframilliseconde
Les politiques sont compilées dans un moteur de décision en mémoire, de sorte que les contrôles sont effectués en bien moins d'une milliseconde et évoluent horizontalement sans solliciter de base de données.
Journal d'audit intégré
Chaque décision d'autorisation peut être enregistrée avec le contexte complet de la requête et de la réponse pour les rapports de conformité et le débogage des politiques a posteriori.
Pourquoi exécuter Cerbos avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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