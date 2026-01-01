Déployer jsreport en un clic.
Plateforme de reporting JavaScript auto-hébergée pour générer des documents PDF, Excel et DOCX à partir de modèles HTML via une API REST.
Choisissez un pack VPS pour jsreport
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec jsreport ?
jsreport est un serveur de rapports open-source qui génère des documents d'entreprise de qualité professionnelle à partir de modèles HTML. Les équipes de développement l'utilisent comme un service partagé que toute application de l'organisation peut appeler via une API REST — en transmettant des données JSON et en recevant une réponse formatée au format PDF, feuille de calcul Excel, DOCX ou HTML sans aucune logique de rendu dans l'application appelante. Les modèles sont écrits en HTML et CSS standard en utilisant Handlebars ou d'autres moteurs pris en charge, ainsi, tout développeur web peut les créer et les maintenir sans apprendre un DSL propriétaire.
L'auto-hébergement de jsreport permet de conserver les documents générés — factures, contrats, états financiers — sur une infrastructure que vous contrôlez, sans envoyer de données commerciales sensibles à un service de rendu tiers. Pas de frais par document et pas de limites d'utilisation.
Fonctionnalités clés de jsreport
Formats de sortie multiples
Générez des fichiers PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML à partir du même modèle, en changeant le format via un paramètre d'API sans avoir à maintenir des conceptions distinctes.
Rendu API REST
Chaque modèle est un point de terminaison POST — les applications transmettent des données JSON et reçoivent le document rendu en retour, découplant la logique de rapport du code de l'application.
Éditeur sur navigateur
Concevoir, prévisualiser et tester des modèles de rapport directement dans le navigateur à l'aide de l'éditeur web intégré, sans basculer entre les outils.
Planification des rapports
Programmez des rapports pour qu'ils s'exécutent automatiquement à intervalles fixes et livrez-les par e-mail ou stockez le résultat, éliminant ainsi les exportations manuelles récurrentes.
Gestion de versions de modèles
Suivez chaque modification apportée à un modèle grâce à l'historique des versions intégré et revenez à n'importe quelle version précédente sans avoir à maintenir un VCS séparé.
Pourquoi exécuter jsreport avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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