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Galerie photo et vidéo auto-hébergée, basée sur navigateur, avec recherche d'images similaires, reconnaissance faciale et géolocalisation.

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KVM 2
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2 cœurs vCPU
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8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Home Gallery ?

Home Gallery est une galerie web auto-hébergée open-source pour les archives personnelles de photos et de vidéos. Elle indexe vos médias sur le disque, extrait les métadonnées EXIF, génère des aperçus multi-résolutions et offre une expérience de navigation rapide à défilement infini qui fonctionne aussi bien sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur de bureau — sans rien télécharger vers un service cloud tiers.

Ce qui la rend différente est la découverte basée sur le contenu. Home Gallery utilise des modèles TensorFlow pour intégrer chaque photo afin de rechercher des images similaires, exécute la détection de visages pour que vous puissiez naviguer par personne, et géocode inversement les coordonnées GPS en noms de lieux lisibles. Les fichiers originaux restent intacts et peuvent même être déplacés hors ligne une fois les aperçus générés, ce qui la rend bien adaptée aux archives à long terme qui s'étendent sur plusieurs disques.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Home Gallery

Recherche d'images similaires

Choisissez n'importe quelle photo et affichez des clichés visuellement similaires dans l'ensemble de l'archive — trouvez toutes les images de coucher de soleil, de plage ou d'animaux de compagnie sans étiquetage manuel.

Détection de visage

Les visages sont détectés et regroupés automatiquement, de sorte que parcourir toutes les photos d'une personne se fait en un seul clic au lieu d'une tâche fastidieuse étiquette par étiquette.

Recherche inversée géographique

Les coordonnées GPS dans les données EXIF sont résolues en noms de pays, de villes et de lieux, afin que la galerie devienne une carte consultable indiquant où chaque photo a été prise.

Langage de requête expressif

Filtrez la bibliothèque avec les opérateurs et, ou, et non à travers les balises, les dates, les lieux, les visages et les métadonnées de l'appareil photo pour créer des vues enregistrées précises.

Support de source hors ligne

Une fois les aperçus extraits, le disque original peut rester hors ligne — parfait pour les archives réparties sur des disques externes qui ne sont pas toujours montés.

Galerie mobile PWA

Une application web progressive installable offre une expérience de navigation similaire à celle d'une application sur les téléphones et les tablettes, sans aucune installation native ni de magasin d'applications.

Pourquoi exécuter Home Gallery avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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