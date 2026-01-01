Déployez Firefly III en un clic.
Prenez le contrôle total de vos finances personnelles avec un système de comptabilité en partie double sécurisé et auto-hébergé.
Choisissez un pack VPS pour Firefly III
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Firefly III ?
Firefly III est la référence absolue en matière de gestion des finances personnelles auto-hébergée. Il offre une plateforme complète pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos budgets avec la précision d'un logiciel de comptabilité professionnel. Le système de comptabilité en partie double enregistre chaque transaction avec un contexte complet de source et de destination, créant un grand livre précis que vous pouvez auditer à tout moment.
En l'auto-hébergeant sur votre propre VPS, vous éliminez le risque de partager des données financières sensibles avec des agrégateurs tiers, garantissant que votre patrimoine net, vos habitudes de dépenses et les soldes de vos comptes restent strictement confidentiels, sans frais d'abonnement et sans exploration de données.
Fonctionnalités clés de Firefly III
Comptabilité en partie double
Garantir l'exactitude financière avec un système de qualité professionnelle qui suit chaque centime sur plusieurs comptes.
Gestion budgétaire avancée
Définir des budgets mensuels ou annuels complexes et recevoir des indicateurs visuels lorsque vous approchez de vos limites.
Règles d'automatisation
Gagnez du temps en créant des règles personnalisées qui catégorisent et étiquettent automatiquement les transactions en fonction des descriptions ou des montants.
Rapports détaillés
Générer des graphiques et des diagrammes éclairants pour visualiser votre patrimoine, vos habitudes de dépenses et votre croissance financière au fil du temps.
Pourquoi exécuter Firefly III avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes