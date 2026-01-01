Firefly III est la référence absolue en matière de gestion des finances personnelles auto-hébergée. Il offre une plateforme complète pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos budgets avec la précision d'un logiciel de comptabilité professionnel. Le système de comptabilité en partie double enregistre chaque transaction avec un contexte complet de source et de destination, créant un grand livre précis que vous pouvez auditer à tout moment.

En l'auto-hébergeant sur votre propre VPS, vous éliminez le risque de partager des données financières sensibles avec des agrégateurs tiers, garantissant que votre patrimoine net, vos habitudes de dépenses et les soldes de vos comptes restent strictement confidentiels, sans frais d'abonnement et sans exploration de données.