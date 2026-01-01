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Visionneuse GEDCOM interactive qui génère des graphiques d'ascendance en sablier directement à partir de vos fichiers d'arbre généalogique.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Topola Genealogy Viewer ?

Topola Genealogy Viewer est une application web open-source qui transforme les exportations GEDCOM standard de n'importe quel programme de généalogie en graphiques d'arbre généalogique interactifs et navigables. Il affiche des vues en sablier et de tous les parents, permet aux chercheurs de cliquer sur n'importe quelle personne pour recentrer l'arbre, et prend en charge l'impression ou l'exportation vers PDF, PNG et SVG pour un partage hors ligne.

L'auto-hébergement de Topola sur votre propre VPS garde les données généalogiques sensibles — noms, dates de naissance, parents vivants — entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. Le visualiseur traite les fichiers GEDCOM côté client dans le navigateur, et un déploiement privé supprime toute dépendance à l'égard de l'hébergement tiers pour les sociétés de généalogie, les archives ou les historiens familiaux servant des parents sur le web.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Topola Genealogy Viewer

Prise en charge de la norme GEDCOM

Charge les fichiers GEDCOM standard exportés depuis Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker et tout autre outil de généalogie — aucune conversion n'est requise.

Graphique en sablier interactif

Cliquez sur n'importe quelle personne pour recentrer l'arbre et explorer les ancêtres et les descendants dans une vue fluide unique avec des animations de transition fluides.

Confidentialité côté client

Les fichiers GEDCOM sont analysés entièrement dans le navigateur, de sorte que les données généalogiques ne touchent jamais une base de données côté serveur ou un service externe.

Exporter et imprimer

Exporter les arbres au format PDF, PNG ou SVG et imprimer l'arbre généalogique complet pour les classeurs d'archives, les réunions de famille ou le partage de recherches.

Partage basé sur l'URL

Générer des permaliens qui chargent un GEDCOM directement depuis une URL web, idéal pour intégrer des arbres généalogiques sur des sites personnels ou des wikis.

Gramps et WikiTree prêts

S'intègre à Gramps via le plugin Interactive Family Tree et parcourt nativement les profils WikiTree grâce à sa vue arborescente dynamique.

Pourquoi exécuter Topola Genealogy Viewer avec Hostinger ?

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Martin K
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