Déployer Pulsarr : installation en 1 clic.
Moniteur de liste de surveillance Plex en temps réel qui se synchronise avec Sonarr et Radarr avec des règles de routage de contenu intelligentes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pulsarr ?
Pulsarr connecte les listes de lecture Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de lecture » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — sans deuxième interface, sans identifiants séparés et sans invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et revient à un sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers l'instance Sonarr ou Radarr appropriée en fonction des règles que vous définissez.
L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS garde les données de la liste de lecture, les autorisations des utilisateurs et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.
Fonctionnalités clés de Pulsarr
Synchronisation en temps réel de la liste de suivi
Les ajouts à la liste de surveillance des utilisateurs Plex Pass déclenchent des requêtes instantanées Sonarr ou Radarr, avec un sondage échelonné couvrant les comptes non-Pass.
Routage optimisé du contenu
Créer des règles ET/OU en utilisant le genre, l'utilisateur, la langue, l'année, la certification, les évaluations ou le service de streaming pour acheminer le contenu vers la bonne instance arr.
Approbation et quotas
Mettre les requêtes en attente d'approbation de l'administrateur et appliquer des limites par utilisateur quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour garder les files d'attente de téléchargement sous contrôle.
Intégration de bot Discord
Gérez les approbations, affichez le statut des demandes et déclenchez des actions directement depuis Discord à l'aide de commandes slash interactives.
Support multi-instance
Distribuez du contenu sur plusieurs instances Sonarr et Radarr avec un étiquetage synchronisé afin que vous sachiez toujours quel utilisateur a demandé quoi.
Notifications flexibles
Envoyez des mises à jour via les notifications push mobiles de Plex, Discord, les webhooks, ou plus de 80 services via Apprise lorsque du contenu arrive dans votre bibliothèque.
Pourquoi exécuter Pulsarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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