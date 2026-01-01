Eclipse Kura est un framework basé sur Java et OSGi qui transforme une machine Linux en une passerelle IoT Edge gérée. Il abstrait le travail de bas niveau d'interrogation des protocoles industriels, de normalisation des charges utiles, de mise en mémoire tampon des données hors ligne et de publication de la télémétrie vers un courtier cloud, afin que les intégrateurs puissent se concentrer sur le câblage des actifs et l'écriture de la logique métier au lieu de la plomberie.

L'exécution de Kura sur un VPS offre aux intégrateurs industriels, aux OEM et aux consultants IoT un environnement de staging reproductible pour les configurations de passerelle avant leur déploiement sur du matériel physique. La console d'administration basée sur navigateur expose chaque graphe de câblage, pilote et connecteur cloud à distance, afin que vous puissiez prototyper avec de vrais PLC et courtiers MQTT sans provisionner de périphériques Edge dédiés.