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Framework IoT edge open source Java/OSGi pour les passerelles de terrain, intégrant la connectivité Modbus, OPC-UA, BACnet et MQTT.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Eclipse Kura ?

Eclipse Kura est un framework basé sur Java et OSGi qui transforme une machine Linux en une passerelle IoT Edge gérée. Il abstrait le travail de bas niveau d'interrogation des protocoles industriels, de normalisation des charges utiles, de mise en mémoire tampon des données hors ligne et de publication de la télémétrie vers un courtier cloud, afin que les intégrateurs puissent se concentrer sur le câblage des actifs et l'écriture de la logique métier au lieu de la plomberie.

L'exécution de Kura sur un VPS offre aux intégrateurs industriels, aux OEM et aux consultants IoT un environnement de staging reproductible pour les configurations de passerelle avant leur déploiement sur du matériel physique. La console d'administration basée sur navigateur expose chaque graphe de câblage, pilote et connecteur cloud à distance, afin que vous puissiez prototyper avec de vrais PLC et courtiers MQTT sans provisionner de périphériques Edge dédiés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Eclipse Kura

Pilotes de protocole de champ

Des pilotes intégrés pour Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 et bus CAN vous permettent d'interroger des automates et des capteurs sans écrire de code personnalisé.

Graphique filaire visuel

Cartographiez les pilotes, les actifs, les filtres et les éditeurs cloud sous forme de graphique de flux de données visuel directement dans la console d'administration basée sur navigateur.

Connecteurs Cloud

Publier la télémétrie sur Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, ou tout autre courtier MQTT avec une mise en mémoire tampon hors ligne et une livraison avec stockage et retransmission.

Environnement d'exécution OSGi

Déployer à chaud des paquets signés et des paquets de pilotes par voie hertzienne pour étendre le comportement de la passerelle sans redémarrer le framework.

Orchestration de conteneurs

Gérer les conteneurs de charge de travail sur la passerelle depuis la même interface d'administration, en combinant l'orchestration en périphérie avec les flux de données Kura traditionnels.

Administration à distance

Configurez chaque instantané, pilote et politique de sécurité depuis la console web afin qu'un parc de passerelles puisse être reconfiguré depuis un seul endroit.

Pourquoi exécuter Eclipse Kura avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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