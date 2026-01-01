Déployer Eclipse Kura en un clic
Framework IoT edge open source Java/OSGi pour les passerelles de terrain, intégrant la connectivité Modbus, OPC-UA, BACnet et MQTT.
Choisissez un pack VPS pour Eclipse Kura
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Eclipse Kura ?
Eclipse Kura est un framework basé sur Java et OSGi qui transforme une machine Linux en une passerelle IoT Edge gérée. Il abstrait le travail de bas niveau d'interrogation des protocoles industriels, de normalisation des charges utiles, de mise en mémoire tampon des données hors ligne et de publication de la télémétrie vers un courtier cloud, afin que les intégrateurs puissent se concentrer sur le câblage des actifs et l'écriture de la logique métier au lieu de la plomberie.
L'exécution de Kura sur un VPS offre aux intégrateurs industriels, aux OEM et aux consultants IoT un environnement de staging reproductible pour les configurations de passerelle avant leur déploiement sur du matériel physique. La console d'administration basée sur navigateur expose chaque graphe de câblage, pilote et connecteur cloud à distance, afin que vous puissiez prototyper avec de vrais PLC et courtiers MQTT sans provisionner de périphériques Edge dédiés.
Fonctionnalités clés de Eclipse Kura
Pilotes de protocole de champ
Des pilotes intégrés pour Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 et bus CAN vous permettent d'interroger des automates et des capteurs sans écrire de code personnalisé.
Graphique filaire visuel
Cartographiez les pilotes, les actifs, les filtres et les éditeurs cloud sous forme de graphique de flux de données visuel directement dans la console d'administration basée sur navigateur.
Connecteurs Cloud
Publier la télémétrie sur Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, ou tout autre courtier MQTT avec une mise en mémoire tampon hors ligne et une livraison avec stockage et retransmission.
Environnement d'exécution OSGi
Déployer à chaud des paquets signés et des paquets de pilotes par voie hertzienne pour étendre le comportement de la passerelle sans redémarrer le framework.
Orchestration de conteneurs
Gérer les conteneurs de charge de travail sur la passerelle depuis la même interface d'administration, en combinant l'orchestration en périphérie avec les flux de données Kura traditionnels.
Administration à distance
Configurez chaque instantané, pilote et politique de sécurité depuis la console web afin qu'un parc de passerelles puisse être reconfiguré depuis un seul endroit.
Pourquoi exécuter Eclipse Kura avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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