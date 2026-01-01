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Un agrégateur et une passerelle MCP unifiés qui vous permet de gérer, composer et exposer tous vos serveurs MCP via un point d'accès unique.

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KVM 4
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MetaMCP ?

MetaMCP est un proxy MCP (Model Context Protocol) open source qui agrège plusieurs serveurs MCP en un point de terminaison unique et unifié. Il vous permet de regrouper des serveurs en espaces de noms, d'appliquer des middlewares pour la limitation de débit et l'observabilité, et d'exposer des points de terminaison avec authentification — le tout sans modifier vos clients MCP existants.

L'auto-hébergement de MetaMCP sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure d'outils d'IA. Connectez n'importe quel client MCP (Cursor, Claude Desktop ou agents personnalisés) à une passerelle gérée unique, conservez les secrets côté serveur et faites évoluer votre écosystème d'outils sans reconfigurer chaque client lorsque les serveurs changent.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de MetaMCP

Agrégation de serveur MCP

Combinez n'importe quel nombre de serveurs STDIO ou HTTP MCP en un point d'accès unifié unique auquel vos clients peuvent se connecter.

Espaces de travail d'espaces de noms

Regroupez les serveurs MCP dans des espaces de noms isolés et basculez des ensembles d'outils entiers pour un point de terminaison en un seul clic.

Authentification par clé API

Sécurisez les points de terminaison avec l'authentification par jeton Bearer afin que seuls les clients et agents autorisés puissent accéder à vos outils.

Inspecteur MCP intégré

Inspectez et déboguez vos points de terminaison MetaMCP en interne avec des configurations de serveur enregistrées pour vérifier que tout fonctionne correctement.

Support Middleware

Appliquer un middleware enfichable pour la limitation de débit, l'observabilité et la sécurité sur l'ensemble du trafic MCP agrégé.

SSO et OAuth

La prise en charge des fournisseurs OpenID Connect permet l'authentification unique d'entreprise parallèlement à la gestion locale des sessions Better Auth.

Pourquoi exécuter MetaMCP avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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