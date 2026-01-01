Déployez Ghostfolio : installation en un clic.
Tableau de bord de gestion de patrimoine open source axé sur la confidentialité pour le suivi des investissements en actions, ETF et cryptomonnaies.
Choisissez un pack VPS pour Ghostfolio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ghostfolio ?
Ghostfolio est un tableau de bord open source pour la gestion des finances personnelles qui consolide votre portefeuille d'investissement sur plusieurs classes d'actifs — actions, ETF, cryptomonnaies, et plus encore — en une vue unifiée unique. Il fournit des analyses de performance détaillées, des rendements pondérés dans le temps et des données de marché en temps réel sans envoyer vos données financières à des services tiers.
L'auto-hébergement de Ghostfolio sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos informations financières sensibles. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données durable et Redis pour la mise en cache, garantissant des calculs de portefeuille rapides et des performances fiables à mesure que votre historique de transactions s'allonge.
Fonctionnalités clés de Ghostfolio
Suivi multi-actifs
Surveillez les actions, les ETF, les cryptomonnaies, les obligations et les actifs alternatifs au sein d'un tableau de bord de portefeuille unifié.
Statistiques de performance
Les rendements détaillés pondérés dans le temps, le taux de rendement interne et les mesures de performance annualisées vous aident à évaluer vos décisions d'investissement.
Confidentialité garantie
Toutes les données financières restent sur votre propre serveur — aucun accès cloud tiers à votre portefeuille ou à l'historique de vos transactions.
Suivi des dividendes
Suivi des revenus de dividendes et des distributions pour l'ensemble des portefeuilles, avec un reporting des revenus et des calculs de rendement.
Importation CSV
Importez des transactions à partir de fichiers CSV et de diverses plateformes de courtage pour intégrer rapidement l'historique de votre portefeuille existant.
Pourquoi exécuter Ghostfolio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes