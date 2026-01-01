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KVM 2
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KVM 4
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenSign ?

OpenSign est une alternative entièrement open-source à DocuSign et Adobe Sign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures électroniques juridiquement contraignantes sans enfermer les contrats sensibles au sein d'un SaaS tiers. Il prend en charge les flux de travail multi-signataires, les modèles réutilisables, la signature en personne, les répertoires de contacts et la signature numérique basée sur PKI à l'aide de votre propre certificat PFX, le tout intégré dans une interface glisser-déposer épurée.

L'auto-hébergement d'OpenSign sur votre VPS conserve chaque document, signature et journal d'audit sur une infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par enveloppe, pas de limites de signataires et aucun risque que les données contractuelles ne quittent votre environnement, ce qui le rend parfaitement adapté aux équipes juridiques, RH et d'approvisionnement ayant des exigences de conformité strictes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenSign

Signatures numériques PKI

Signez des documents à l'aide d'un certificat PFX ou P12 afin que chaque signature soit vérifiable cryptographiquement et infalsifiable dans n'importe quel lecteur PDF.

Templates réutilisables

Enregistrez les contrats fréquemment utilisés comme modèles avec des rôles de signataire et des champs de formulaire pré-positionnés pour lancer des flux de travail récurrents en quelques secondes.

Flux de travail multi-signataires

Acheminez des documents à plusieurs destinataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez en temps réel qui a consulté, signé ou refusé.

Piste d'audit et certificat

Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant le certificat d'achèvement juridiquement défendable joint à chaque document signé.

Signature en personne

Capturer des signatures sur un appareil partagé pour les flux de travail en face à face, tels que l'intégration, les NDA et les décharges, sans les allers-retours par e-mail.

API REST et webhooks

Intégrez la signature dans les applications existantes en utilisant l'API REST documentée et déclenchez les systèmes en aval avec des webhooks de finalisation.

Pourquoi exécuter OpenSign avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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