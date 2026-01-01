Déployez SickGear en un clic.
Serveur d'automatisation stable pour séries TV — le fork de Sick-Beard, pérenne et riche en fonctionnalités, pour les configurations PVR auto-hébergées.
Choisissez un pack VPS pour SickGear
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SickGear ?
SickGear est le fork le plus stable et le plus complet en termes de fonctionnalités, maintenu par la communauté, du projet original Sick-Beard — un serveur d'automatisation de séries TV auto-hébergé qui suit les séries que vous suivez, surveille les indexeurs Usenet et les trackers torrent pour les nouveaux épisodes, et transmet les sorties correspondantes à votre téléchargeur pour une importation automatique dans votre bibliothèque. Il est continuellement développé depuis 2014, avec un accent sur la fiabilité, une large couverture des indexeurs et une interface web soignée inspirée du design original de Sick-Beard.
L'auto-hébergement de SickGear sur un VPS permet à votre automatisation TV de fonctionner 24h/24 et 7j/7, de sorte que les épisodes apparaissent dans votre bibliothèque quelques minutes après leur sortie. Il s'associe naturellement à Plex, Jellyfin, Emby et à la pile multimédia plus large de Servarr, et fonctionne avec pratiquement tous les indexeurs Newznab et Torznab.
Fonctionnalités clés de SickGear
Afficher le suivi avec des profils de qualité
Les préférences par émission pour la qualité, la résolution, la langue et le codec signifient que chaque titre est récupéré exactement dans le format que vous souhaitez.
Prise en charge étendue des indexeurs
La compatibilité Newznab et Torznab, ainsi que des plugins directs pour de nombreux traqueurs privés, couvrent pratiquement tous les indexeurs Usenet et torrent.
Intégration native du téléchargement
Des plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge et rTorrent permettent à SickGear d'orchestrer le processus de téléchargement complet.
Recherche de sous-titres
L'intégration d'OpenSubtitles, Addic7ed et Podnapisi récupère les sous-titres correspondants dans vos langues préférées juste après chaque téléchargement.
Prise en charge de l'anime et des formats spéciaux
L'intégration native d'AniDB gère les conventions de nommage spécifiques aux animes et la numérotation absolue des épisodes sans solutions de contournement manuelles.
Pourquoi exécuter SickGear avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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