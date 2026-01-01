Déployez XWiki en un clic.
Puissante plateforme wiki open source pour la gestion des connaissances d'équipe, la documentation et les espaces de travail collaboratifs.
Choisissez un pack VPS pour XWiki
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec XWiki ?
XWiki est une plateforme wiki d'entreprise open source qui va au-delà de la documentation statique. Son modèle de page structuré organise le contenu en espaces et pages hiérarchiques, tandis qu'un moteur de script intégré permet aux équipes de créer des tableaux de bord dynamiques et des applications intranet personnalisées directement sur les pages wiki. Avec plus de 900 extensions et un assistant intégré App Within Minutes, les équipes peuvent transformer XWiki en une base de connaissances personnalisée, un suivi des problèmes ou un espace de travail de projet sans partir de zéro.
L'auto-hébergement de XWiki sur votre propre VPS maintient toute la documentation, les processus internes et les connaissances de l'entreprise sous votre contrôle direct — pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et aucune donnée ne quitte votre infrastructure. Ce modèle associe XWiki à une base de données PostgreSQL pour un stockage fiable et prêt pour la production.
Fonctionnalités clés de XWiki
Modèle de page structurée
Organisez le contenu dans des espaces et des pages hiérarchisés avec des relations parent-enfant, afin de maintenir les grandes bases de connaissances navigables et cohérentes.
Créateur d'applications intégré
Créez des applications de données personnalisées sur des pages wiki à l'aide de l'assistant App Within Minutes — aucun framework externe ni codage requis.
Plus de 900 extensions
Étendez XWiki avec une bibliothèque de plus de 900 extensions communautaires couvrant les calendriers, les diagrammes, la gestion des tâches et l'authentification LDAP.
Moteur de script
Écrivez des scripts Velocity, Groovy ou Python dans les pages wiki pour créer du contenu dynamique, des tableaux de bord et des rapports automatisés.
Recherche plein texte
Solr intégré indexe l'ensemble du contenu des pages et des pièces jointes, fournissant instantanément des résultats pertinents, même sur de vastes bases de connaissances.
Historique des révisions
Chaque modification est automatiquement versionnée avec une vue complète des différences et une restauration en un clic pour récupérer toute version précédente de n'importe quelle page.
Pourquoi exécuter XWiki avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.