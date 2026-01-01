Déployer Casdoor en un clic.
Plateforme de gestion des identités et des accès open source avec OAuth 2.0, OIDC et SAML pour l'authentification unique centralisée.
Choisissez un pack VPS pour Casdoor
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Casdoor ?
Casdoor est une plateforme open-source de gestion des identités et des accès (IAM) qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion des utilisateurs à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre infrastructure.
L'auto-hébergement de Casdoor garde les identifiants et les données de session de vos utilisateurs entièrement sous votre contrôle, sans tarification par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multi-facteurs intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.
Fonctionnalités clés de Casdoor
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth 2.0, d'OpenID Connect et de SAML permet à Casdoor d'agir en tant que fournisseur d'identité pour pratiquement n'importe quelle application, prête à l'emploi.
Authentification multi-facteurs
Appliquer TOTP, les clés matérielles WebAuthn, les codes SMS ou Face ID sur toutes les applications connectées avec des politiques MFA par application.
Fournisseurs de connexion sociale
Des connecteurs intégrés pour GitHub, Google, Microsoft et des dizaines d'autres fournisseurs permettent aux utilisateurs de se connecter avec leurs comptes existants.
Contrôle d'accès granulaire
Les politiques ACL, RBAC et ABAC gérées par Casbin contrôlent précisément quels utilisateurs et rôles peuvent accéder à quelles ressources sur l'ensemble de votre infrastructure.
Prise en charge multi-organisations
Gérer plusieurs organisations isolées avec des pools d'utilisateurs, des applications et des politiques distincts à partir d'une seule instance Casdoor.
Pourquoi exécuter Casdoor avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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