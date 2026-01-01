Casdoor est une plateforme open-source de gestion des identités et des accès (IAM) qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Conçue avec la prise en charge native d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion des utilisateurs à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre infrastructure.

L'auto-hébergement de Casdoor garde les identifiants et les données de session de vos utilisateurs entièrement sous votre contrôle, sans tarification par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multi-facteurs intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.