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Framework open source pour la création d'agents IA à état avec mémoire persistante qui apprennent et s'améliorent avec le temps.

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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
64,99
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Letta ?

Letta est un framework open-source pour créer des agents IA dotés d'une mémoire à long terme, leur permettant d'apprendre des conversations et de s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux chatbots sans état, les agents Letta conservent des blocs de mémoire qui persistent entre les sessions, se souviennent des préférences de l'utilisateur et adaptent leur comportement en fonction de l'expérience accumulée.

L'auto-hébergement de Letta sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les données et la mémoire de l'agent, élimine les coûts d'API par requête pour la gestion de la mémoire, et vous permet d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM — d'OpenAI et Anthropic aux modèles Ollama hébergés localement — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Letta

Mémoire persistante d'agent

Les agents conservent le contexte entre les sessions grâce à des blocs de mémoire structurés, de sorte qu'ils n'oublient jamais les conversations passées ou les préférences de l'utilisateur.

Support LLM multi-fournisseur

Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama et bien d'autres — permutez les modèles sans modifier la logique de votre agent.

REST API et SDKs

API REST complète avec des SDK Python et TypeScript pour intégrer des agents avec état dans n'importe quelle application ou flux de travail.

Orchestration multi-agent

Construire des pipelines complexes avec une communication d'agent à agent, une mémoire partagée et une exécution coordonnée des tâches.

Exécution de l'outil

Les agents peuvent appeler des outils personnalisés et exécuter du code dans des environnements isolés pour agir sur le monde réel.

Auto-édition de la mémoire

Les agents mettent à jour leurs propres blocs de mémoire en temps réel, permettant une auto-amélioration continue et un comportement adaptatif.

Pourquoi exécuter Letta avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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