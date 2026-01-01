Déployez Letta en un clic.
Framework open source pour la création d'agents IA à état avec mémoire persistante qui apprennent et s'améliorent avec le temps.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Letta ?
Letta est un framework open-source pour créer des agents IA dotés d'une mémoire à long terme, leur permettant d'apprendre des conversations et de s'améliorer au fil du temps. Contrairement aux chatbots sans état, les agents Letta conservent des blocs de mémoire qui persistent entre les sessions, se souviennent des préférences de l'utilisateur et adaptent leur comportement en fonction de l'expérience accumulée.
L'auto-hébergement de Letta sur votre VPS vous donne un contrôle total sur les données et la mémoire de l'agent, élimine les coûts d'API par requête pour la gestion de la mémoire, et vous permet d'intégrer n'importe quel fournisseur de LLM — d'OpenAI et Anthropic aux modèles Ollama hébergés localement — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de Letta
Mémoire persistante d'agent
Les agents conservent le contexte entre les sessions grâce à des blocs de mémoire structurés, de sorte qu'ils n'oublient jamais les conversations passées ou les préférences de l'utilisateur.
Support LLM multi-fournisseur
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama et bien d'autres — permutez les modèles sans modifier la logique de votre agent.
REST API et SDKs
API REST complète avec des SDK Python et TypeScript pour intégrer des agents avec état dans n'importe quelle application ou flux de travail.
Orchestration multi-agent
Construire des pipelines complexes avec une communication d'agent à agent, une mémoire partagée et une exécution coordonnée des tâches.
Exécution de l'outil
Les agents peuvent appeler des outils personnalisés et exécuter du code dans des environnements isolés pour agir sur le monde réel.
Auto-édition de la mémoire
Les agents mettent à jour leurs propres blocs de mémoire en temps réel, permettant une auto-amélioration continue et un comportement adaptatif.
Pourquoi exécuter Letta avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.