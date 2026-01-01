HeyForm est un constructeur de formulaires moderne et open-source qui crée des interfaces conversationnelles attrayantes où les questions apparaissent une par une. Cette approche permet d'obtenir des taux de complétion nettement plus élevés par rapport aux constructeurs de formulaires traditionnels, ce qui le rend idéal pour les sondages, les questionnaires, les quiz et les formulaires de capture de leads.

Avec plus de 40 types de champs, une logique conditionnelle, des thèmes personnalisés et des analyses intégrées, HeyForm offre une puissante plateforme sans code pour la collecte de données tout en gardant toutes les soumissions sous votre contrôle. Ce modèle inclut MongoDB pour le stockage des formulaires, KeyDB pour la mise en cache et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé aux formulaires.