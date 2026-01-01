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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec HeyForm ?

HeyForm est un constructeur de formulaires moderne et open-source qui crée des interfaces conversationnelles attrayantes où les questions apparaissent une par une. Cette approche permet d'obtenir des taux de complétion nettement plus élevés par rapport aux constructeurs de formulaires traditionnels, ce qui le rend idéal pour les sondages, les questionnaires, les quiz et les formulaires de capture de leads.

Avec plus de 40 types de champs, une logique conditionnelle, des thèmes personnalisés et des analyses intégrées, HeyForm offre une puissante plateforme sans code pour la collecte de données tout en gardant toutes les soumissions sous votre contrôle. Ce modèle inclut MongoDB pour le stockage des formulaires, KeyDB pour la mise en cache et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé aux formulaires.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de HeyForm

Conversational Interface

Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.

Conditional Logic

Créez des parcours de questions dynamiques qui s'adaptent en fonction des réponses précédentes pour une collecte de données personnalisée et pertinente.

Créateur par glisser-déposer

Concevez des formulaires visuellement avec plus de 40 types de champs de saisie, y compris les évaluations, les téléchargements de fichiers, les signatures et les sélecteurs de date.

Analyse intégrée

Suivre les modèles de réponse et les métriques de complétion avec un tableau de bord analytique intégré pour une optimisation des formulaires basée sur les données.

Branding personnalisé

Appliquez des thèmes, des couleurs et une image de marque personnalisés pour refléter l'identité de votre organisation sur tous les formulaires et enquêtes.

Pourquoi exécuter HeyForm avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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