Déployez DOMjudge en un clic.
Juge open source automatisé de concours de programmation utilisé pour les compétitions de type ICPC, avec des soumissions, des classements et la gestion d'équipes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DOMjudge ?
DOMjudge est un système de jugement automatisé open source mature pour l'organisation de concours de programmation de style ICPC. Il est utilisé pour les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web permettant aux participants de soumettre des solutions et aux juges et administrateurs de gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de bord en direct.
L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS permet de conserver chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par participant et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel par lui-même pour la configuration des concours, des problèmes et des équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost sandboxés séparés que vous pouvez attacher ultérieurement.
Fonctionnalités clés de DOMjudge
Jugement de style ICPC
Met en œuvre les règles utilisées par le Concours international de programmation collégiale ICPC, y compris le temps de pénalité, le gel du tableau des scores et les catégories de verdict telles que : Réponse incorrecte, Limite de temps et Erreur d'exécution.
Tableaux des scores en direct
Les classements du public et du jury se mettent à jour en temps réel à mesure que les soumissions arrivent, avec un gel configurable vers la fin du concours pour des dénouements spectaculaires.
Gestion d'équipe et de concours
Interface d'administration web pour gérer les concours, les équipes, les utilisateurs, les affiliations, les problèmes, les langues et les clarifications sur plusieurs événements parallèles.
Hôtes de jugement en bac à sable
Des workers judgehost déployables séparément compilent et exécutent les soumissions dans des sandboxes isolées basées sur cgroup, avec des limites strictes de CPU, de mémoire et de disque.
API REST et CLP
Une API REST documentée ainsi que l'intégration avec la spécification de l'API de concours vous permet de connecter des tableaux de bord externes, des outils de résolution et l'écosystème d'outils ICPC.
Support multi-langues
Livré avec la prise en charge de l'évaluation pour C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, et de nombreux autres langages, avec une configuration complète de compilation et d'exécution par langage.
Pourquoi exécuter DOMjudge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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