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Tableau de bord auto-hébergé des statistiques d'écoute Spotify avec des graphiques complets, un historique et des analyses détaillées.

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4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Your Spotify ?

Votre Spotify est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui suit l'intégralité de votre historique d'écoute Spotify et le visualise à travers des graphiques riches : les meilleurs artistes et titres au fil du temps, le temps d'écoute par jour et par heure, les répartitions par genre, les rotations d'albums et les tendances historiques sur plusieurs années. Contrairement à Spotify Wrapped, qui n'apparaît qu'une fois par an, Votre Spotify vous offre la même profondeur d'analyse à la demande, pour n'importe quelle période de votre choix.

L'auto-hébergement de Votre Spotify sur un VPS conserve chaque lecture, chaque "j'aime" et chaque saut dans une base de données que vous contrôlez — les exportations de données de Spotify sont limitées aux 50 titres les plus récents, mais Votre Spotify interroge l'API en continu et construit une archive d'écoute personnelle complète qui s'enrichit tant que l'instance est en cours d'exécution.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Your Spotify

Capture continue de l'historique

Interroge l'API Spotify toutes les quelques secondes pour enregistrer chaque lecture, y compris les titres ignorés et les écoutes partielles — bien au-delà de ce que Spotify exporte.

Meilleurs artistes, titres et albums

Les plages horaires configurables affichent votre contenu le plus écouté par nombre de lectures, temps d'écoute ou découvertes inédites.

Habitudes d'écoute et tendances

Les cartes thermiques et les graphiques visualisent les moments où vous écoutez le plus — l'heure de la journée, le jour de la semaine, les tendances mensuelles et les comparaisons d'une année sur l'autre.

Analyse de genre et d'ambiance

Agrège les caractéristiques audio des titres de Spotify et les tags de genre dans des graphiques montrant comment vos goûts évoluent au fil du temps.

Tableaux de bord multi-utilisateurs

Chaque utilisateur connecte son propre compte Spotify via OAuth afin que les foyers puissent chacun suivre leur écoute séparément sur un seul serveur.

Pourquoi exécuter Your Spotify avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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