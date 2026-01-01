Déployez votre Spotify en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé des statistiques d'écoute Spotify avec des graphiques complets, un historique et des analyses détaillées.
Choisissez un pack VPS pour Your Spotify
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Your Spotify ?
Votre Spotify est un tableau de bord d'analyse auto-hébergé qui suit l'intégralité de votre historique d'écoute Spotify et le visualise à travers des graphiques riches : les meilleurs artistes et titres au fil du temps, le temps d'écoute par jour et par heure, les répartitions par genre, les rotations d'albums et les tendances historiques sur plusieurs années. Contrairement à Spotify Wrapped, qui n'apparaît qu'une fois par an, Votre Spotify vous offre la même profondeur d'analyse à la demande, pour n'importe quelle période de votre choix.
L'auto-hébergement de Votre Spotify sur un VPS conserve chaque lecture, chaque "j'aime" et chaque saut dans une base de données que vous contrôlez — les exportations de données de Spotify sont limitées aux 50 titres les plus récents, mais Votre Spotify interroge l'API en continu et construit une archive d'écoute personnelle complète qui s'enrichit tant que l'instance est en cours d'exécution.
Fonctionnalités clés de Your Spotify
Capture continue de l'historique
Interroge l'API Spotify toutes les quelques secondes pour enregistrer chaque lecture, y compris les titres ignorés et les écoutes partielles — bien au-delà de ce que Spotify exporte.
Meilleurs artistes, titres et albums
Les plages horaires configurables affichent votre contenu le plus écouté par nombre de lectures, temps d'écoute ou découvertes inédites.
Habitudes d'écoute et tendances
Les cartes thermiques et les graphiques visualisent les moments où vous écoutez le plus — l'heure de la journée, le jour de la semaine, les tendances mensuelles et les comparaisons d'une année sur l'autre.
Analyse de genre et d'ambiance
Agrège les caractéristiques audio des titres de Spotify et les tags de genre dans des graphiques montrant comment vos goûts évoluent au fil du temps.
Tableaux de bord multi-utilisateurs
Chaque utilisateur connecte son propre compte Spotify via OAuth afin que les foyers puissent chacun suivre leur écoute séparément sur un seul serveur.
Pourquoi exécuter Your Spotify avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.