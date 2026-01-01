Déployez Apache Solr en un clic.
Plateforme de recherche open source de qualité professionnelle, propulsant la recherche en texte intégral, la navigation à facettes et l'indexation en temps réel pour toute application.
Choisissez un pack VPS pour Apache Solr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Apache Solr ?
Apache Solr est une plateforme de recherche open source éprouvée, basée sur Apache Lucene, utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle gère la recherche en texte intégral, la navigation à facettes, la mise en évidence des résultats, la recherche spatiale et la gestion de documents riches — le tout via une API REST qui fonctionne avec n'importe quel langage ou framework.
L'auto-hébergement de Solr sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de recherche, la confidentialité de vos données et l'optimisation des performances, sans frais par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Que vous ayez besoin d'une recherche sur site, d'une découverte de produits e-commerce ou d'une récupération de documents d'entreprise, l'écosystème mature de Solr et son schéma extensible en font une base éprouvée.
Fonctionnalités clés de Apache Solr
Recherche plein texte
L'analyse de texte propulsée par Lucene, avec tokenisation, racinisation, synonymes et ajustement de la pertinence, fournit des résultats précis sur de vastes collections de documents.
Navigation à facettes
Le filtrage à facettes natif permet aux utilisateurs de filtrer par catégorie, prix, date ou tout autre champ indexé — le moteur standard des interfaces d'e-commerce et de filtrage de contenu.
Indexation en temps réel
Les documents indexés deviennent consultables en quelques secondes, permettant une recherche quasi en temps réel pour les applications qui exigent des résultats actualisés.
Traitement de documents riches
L'intégration native d'Apache Tika extrait et indexe automatiquement le texte des PDF, des documents Word, du HTML et de plus d'un millier d'autres formats de fichiers.
REST API
Interrogez et mettez à jour l'index via HTTP avec des réponses JSON, XML ou CSV — aucune bibliothèque cliente spécifique à Solr n'est requise pour s'intégrer à n'importe quelle pile.
Pourquoi exécuter Apache Solr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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