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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Convex ?

Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture de backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements aux requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions serverless qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme intégrée unique. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans interrogation ni gestion manuelle des WebSockets.

L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre des ressources de calcul dédiées pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions serverless. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Convex

Requêtes réactives en temps réel

Les requêtes poussent automatiquement les mises à jour vers les clients connectés dès que les données changent, sans sondage ni code WebSocket manuel.

Transactions ACID

Chaque écriture est entièrement transactionnelle, assurant la cohérence des données lors de mises à jour concurrentes dans les applications multi-utilisateurs.

Fonctions sans serveur

Écrivez la logique backend sous forme de fonctions TypeScript qui s'exécutent directement au sein du moteur de base de données, colocalisées avec vos données.

Stockage de fichiers intégré

Stocker et diffuser des fichiers nativement sans configurer un service de stockage d'objets distinct ou une intégration CDN.

Débogage temporel

Inspecter les états des données historiques et rejouer les requêtes passées pour diagnostiquer les bugs sans les reproduire en production.

Pourquoi exécuter Convex avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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