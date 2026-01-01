Déployez Convex en un clic.
Plateforme de base de données réactive open source avec des requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur pour les applications modernes.
Choisissez un pack VPS pour Convex
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Convex ?
Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture de backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements aux requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions serverless qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme intégrée unique. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans interrogation ni gestion manuelle des WebSockets.
L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre des ressources de calcul dédiées pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions serverless. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Fonctionnalités clés de Convex
Requêtes réactives en temps réel
Les requêtes poussent automatiquement les mises à jour vers les clients connectés dès que les données changent, sans sondage ni code WebSocket manuel.
Transactions ACID
Chaque écriture est entièrement transactionnelle, assurant la cohérence des données lors de mises à jour concurrentes dans les applications multi-utilisateurs.
Fonctions sans serveur
Écrivez la logique backend sous forme de fonctions TypeScript qui s'exécutent directement au sein du moteur de base de données, colocalisées avec vos données.
Stockage de fichiers intégré
Stocker et diffuser des fichiers nativement sans configurer un service de stockage d'objets distinct ou une intégration CDN.
Débogage temporel
Inspecter les états des données historiques et rejouer les requêtes passées pour diagnostiquer les bugs sans les reproduire en production.
Pourquoi exécuter Convex avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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