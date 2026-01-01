Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture de backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements aux requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions serverless qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme intégrée unique. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans interrogation ni gestion manuelle des WebSockets.

L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre des ressources de calcul dédiées pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions serverless. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh