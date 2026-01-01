Déployer Kaneo avec l'installation en un clic
Outil de gestion de projet open source conçu pour la simplicité, avec des tableaux Kanban, le suivi des tâches et l'intégration GitHub.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kaneo ?
Kaneo est une application de gestion de projet auto-hébergée qui se concentre sur la fourniture de ce dont les équipes ont besoin sans complexité inutile. Elle organise le travail à travers des projets, des tâches et des tableaux kanban, avec une collaboration en temps réel via des connexions WebSocket afin que les membres de l'équipe voient les mises à jour sans rafraîchir la page.
Contrairement aux outils de gestion de projet d'entreprise qui ajoutent des couches de fonctionnalités rarement utilisées, Kaneo est conçu autour d'une interface minimale. Il s'intègre aux dépôts GitHub pour lier les modifications de code aux tâches de projet, et prend en charge GitHub OAuth afin que les équipes puissent s'authentifier avec des comptes de développeur existants. Toutes les données de projet sont stockées dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Kaneo
Tableaux de tâches Kanban
Visualiser le travail de projet comme des cartes de tâches déplaçables à travers les colonnes de flux de travail, donnant à toute l'équipe une vue partagée de ce qui est en cours et de ce qui est terminé.
Intégration GitHub
Connecter les dépôts GitHub aux projets et synchroniser l'activité de code directement dans la chronologie du projet sans basculer entre les outils.
Collaboration en temps réel
Les connexions WebSocket diffusent instantanément les mises à jour du tableau à tous les membres de l'équipe actifs, de sorte que le tableau reflète toujours l'état actuel sans rafraîchissements manuels.
Connexion OAuth GitHub
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub existants, ce qui élimine le besoin de gérer un jeu d'identifiants distinct pour l'outil de projet.
Minimal par conception
Kaneo propose uniquement les fonctionnalités que les équipes utilisent réellement — projets, tâches et tableaux — sans la complexité de configuration des alternatives de niveau entreprise.
Pourquoi exécuter Kaneo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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