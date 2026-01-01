Déployez PufferPanel avec une installation en un clic.
Panel open source de gestion de serveurs de jeux avec une interface web pour Minecraft, Factorio, Rust et de nombreux autres jeux.
Choisissez un pack VPS pour PufferPanel
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PufferPanel ?
PufferPanel est un panel de gestion de serveurs de jeux web gratuit et open source qui vous permet de créer, configurer et exploiter des serveurs de jeux dédiés à partir d'une seule interface. Il prend en charge une large gamme de titres prêts à l'emploi — y compris Minecraft, Factorio, Rust, ARK et les jeux basés sur le moteur Source — et utilise des modèles pour que vous puissiez lancer de nouveaux types de serveurs sans toucher à la ligne de commande.
L'auto-hébergement de PufferPanel sur votre VPS vous donne un contrôle total sur vos serveurs de jeux, les données des joueurs et la configuration des mods, avec des rôles d'utilisateur intégrés, un accès SFTP et une sortie console en direct. C'est une alternative légère aux panels de contrôle commerciaux et s'associe naturellement à une communauté de jeux sur un seul VPS.
Fonctionnalités clés de PufferPanel
Support multi-jeux
Modèles intégrés pour Minecraft, Factorio, Rust, ARK, les jeux Source Engine et bien d'autres, avec la possibilité d'ajouter des modèles personnalisés.
Console basée sur le web
Gérez chaque serveur de jeu via une interface web épurée, avec un affichage console en direct, des commandes de démarrage/arrêt et des statistiques d'utilisation des ressources en temps réel.
Rôles et autorisations de l'utilisateur
Accorder un accès ciblé à des amis, des modérateurs ou des administrateurs afin que plusieurs personnes puissent aider à gérer les serveurs sans partager le compte racine.
Accès aux fichiers SFTP
Un serveur SFTP intégré permet aux utilisateurs de télécharger des mods, des mondes et des fichiers de configuration directement sur leurs serveurs de jeu.
Tâches programmées
Automatisez les redémarrages, les sauvegardes et d'autres tâches récurrentes par serveur à l'aide du planificateur de tâches intégré.
API OAuth2
L'API REST protégée par OAuth2 permet aux outils externes, aux bots et aux tableaux de bord de s'intégrer à votre flotte de serveurs de jeu.
Pourquoi exécuter PufferPanel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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