Déployer Bluesky Ozone en un clic.
Service de modération et d'étiquetage auto-hébergé pour le réseau Bluesky et d'autres applications AT Protocol.
Choisissez un pack VPS pour Bluesky Ozone
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Bluesky Ozone ?
Bluesky Ozone est le service officiel de modération et d'étiquetage pour le protocole AT, le réseau ouvert qui alimente Bluesky. Il associe une interface utilisateur web Next.js à un service backend qui permet aux modérateurs de trier les signalements, de supprimer ou de suspendre du contenu et des comptes, d'appliquer des étiquettes et de publier ces étiquettes sur le réseau via des WebSockets.
L'exécution de votre propre instance Ozone vous transforme en un étiqueteur empilable auquel les utilisateurs de Bluesky peuvent s'abonner, offrant ainsi aux communautés, aux éditeurs et aux chercheurs un moyen de façonner ce qu'eux et leurs membres voient sans dépendre d'un seul fournisseur de modération. L'auto-hébergement conserve les signalements, l'historique des étiquettes et les décisions politiques sur une infrastructure que vous contrôlez.
Fonctionnalités clés de Bluesky Ozone
Étiquettes empilables
Publier des étiquettes auxquelles les utilisateurs de Bluesky peuvent adhérer, en superposant vos vues de modération par-dessus les politiques réseau par défaut.
Triage des rapports
Examiner, faire remonter et traiter les rapports de modération entrants depuis une interface unique conçue pour les équipes de modération.
Retraits et suspensions
Effectuer des suppressions, suspendre des comptes et annuler des décisions avec un historique d'audit complet lié à l'identité du modérateur.
Modèles d'e-mails
Envoyer des e-mails de modération basés sur des modèles aux utilisateurs concernés directement depuis le tableau de bord pour une communication cohérente.
Règles d'étiquettes personnalisées
Créez et modifiez votre propre vocabulaire d'étiquettes pour l'adapter aux communautés de niche, aux langues ou aux politiques de contenu.
Pourquoi exécuter Bluesky Ozone avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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