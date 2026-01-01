Jusqu'à 69 % de réduction sur Haven

Déployer Haven : installation en un clic.

Plateforme de blog privée auto-hébergée pour des journaux personnels, des nouvelles de famille et des écrits partagés uniquement avec les personnes que vous invitez.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
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69 % de réduction
KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Data centers situés dans le monde entier
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Haven ?

Haven est une application de blog personnel open-source développée avec Ruby on Rails pour les écrivateurs qui souhaitent un espace privé pour partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de fil d'actualité algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.

L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS garde vos entrées de journal, photos et liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur Markdown, un lecteur RSS intégré et un redimensionnement d'image optimisé pour une lecture à faible bande passante.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Haven

Privé par défaut

Pas d'auto-inscription signifie que seuls les lecteurs invités peuvent consulter vos publications, photos et commentaires — idéal pour les blogs familiaux et les journaux personnels.

Éditeur Markdown

Rédigez des articles en Markdown avec aperçu en direct, images intégrées, vidéos et audio rendus directement dans l'éditeur.

Lecteur RSS intégré

Suivez les autres blogs Haven et les flux publics directement depuis votre propre tableau de bord, sans avoir besoin d'un lecteur de flux séparé.

Flux RSS privés

Chaque lecteur invité obtient une URL RSS personnelle authentifiée afin qu'il puisse s'abonner dans n'importe quel lecteur de flux sans exposer votre blog publiquement.

Optimisé pour la bande passante

Les images téléchargées sont automatiquement redimensionnées et l'interface est livrée sans frameworks JavaScript, ainsi les pages restent rapides sur les réseaux lents.

Thème personnalisable

Injectez du CSS et des polices personnalisés directement depuis l'administration pour correspondre à votre style personnel sans modifier le code source.

Pourquoi exécuter Haven avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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