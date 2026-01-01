Haven est une application de blog personnel open-source développée avec Ruby on Rails pour les écrivateurs qui souhaitent un espace privé pour partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de fil d'actualité algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.

L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS garde vos entrées de journal, photos et liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur Markdown, un lecteur RSS intégré et un redimensionnement d'image optimisé pour une lecture à faible bande passante.