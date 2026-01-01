Jusqu'à 69 % de réduction sur Dagu

Ordonnanceur de flux de travail moderne basé sur DAG avec une interface utilisateur web pour gérer les tâches cron et les pipelines de tâches.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Dagu ?

Dagu est un puissant ordonnanceur de flux de travail open-source qui remplace les tâches cron traditionnelles par des pipelines de graphes acycliques dirigés (DAG) gérés via une interface web épurée. Définissez les flux de travail dans de simples fichiers YAML avec des étapes pouvant exécuter des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, et plus encore — le tout avec des chaînes de dépendances, des tentatives et une logique conditionnelle intégrées.

L'auto-hébergement de Dagu sur votre propre VPS vous offre un ordonnanceur binaire unique sans dépendances de base de données. Le stockage basé sur des fichiers simplifie les choses tandis que l'interface web fournit une surveillance de l'exécution en temps réel, la visualisation des journaux et des contrôles de déclenchement manuel. Ce déploiement inclut une authentification intégrée et un stockage persistant pour les définitions de flux de travail et l'historique d'exécution.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Dagu

Éditeur de flux de travail DAG

Définissez les dépendances de tâches sous forme de graphes acycliques dirigés en YAML avec exécution parallèle, branchement conditionnel et logique de nouvelle tentative.

Types d'étapes intégrés

Exécuter des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, des commandes SSH et des opérations S3 en tant que types d'étapes natifs.

Surveillance en temps réel

Suivez en temps réel la progression de l'exécution du flux de travail via l'interface utilisateur web, avec le statut de chaque étape, les journaux et les informations de chronométrage.

Programmation Cron

Planifier des flux de travail avec des expressions cron et gérer toutes les tâches planifiées depuis un tableau de bord unique.

Intégration de l'agent IA

Exécutez des agents de codage IA tels que Claude Code, Codex et Copilot en tant qu'étapes de flux de travail avec une prise en charge intégrée de l'orchestration.

Pourquoi exécuter Dagu avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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