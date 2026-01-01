Ordonnanceur de flux de travail moderne basé sur DAG avec une interface utilisateur web pour gérer les tâches cron et les pipelines de tâches.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dagu ?
Dagu est un puissant ordonnanceur de flux de travail open-source qui remplace les tâches cron traditionnelles par des pipelines de graphes acycliques dirigés (DAG) gérés via une interface web épurée. Définissez les flux de travail dans de simples fichiers YAML avec des étapes pouvant exécuter des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, et plus encore — le tout avec des chaînes de dépendances, des tentatives et une logique conditionnelle intégrées.
L'auto-hébergement de Dagu sur votre propre VPS vous offre un ordonnanceur binaire unique sans dépendances de base de données. Le stockage basé sur des fichiers simplifie les choses tandis que l'interface web fournit une surveillance de l'exécution en temps réel, la visualisation des journaux et des contrôles de déclenchement manuel. Ce déploiement inclut une authentification intégrée et un stockage persistant pour les définitions de flux de travail et l'historique d'exécution.
Fonctionnalités clés de Dagu
Éditeur de flux de travail DAG
Définissez les dépendances de tâches sous forme de graphes acycliques dirigés en YAML avec exécution parallèle, branchement conditionnel et logique de nouvelle tentative.
Types d'étapes intégrés
Exécuter des commandes shell, des conteneurs Docker, des requêtes HTTP, des requêtes SQL, des commandes SSH et des opérations S3 en tant que types d'étapes natifs.
Surveillance en temps réel
Suivez en temps réel la progression de l'exécution du flux de travail via l'interface utilisateur web, avec le statut de chaque étape, les journaux et les informations de chronométrage.
Programmation Cron
Planifier des flux de travail avec des expressions cron et gérer toutes les tâches planifiées depuis un tableau de bord unique.
Intégration de l'agent IA
Exécutez des agents de codage IA tels que Claude Code, Codex et Copilot en tant qu'étapes de flux de travail avec une prise en charge intégrée de l'orchestration.
Pourquoi exécuter Dagu avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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