Déployer Chartbrew en un clic.
Plateforme de reporting open-source qui transforme les données des API, SQL et NoSQL en tableaux de bord interactifs avec un assistant IA.
Choisissez un pack VPS pour Chartbrew
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Chartbrew ?
Chartbrew est une plateforme d'analyse et de reporting open source conçue pour les équipes qui ont besoin de combiner des données provenant de plusieurs sources dans un tableau de bord unique et en temps réel. Elle se connecte directement aux API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics et à de nombreux outils SaaS, puis affiche des graphiques qui se mettent à jour selon un calendrier, sans services ETL tiers.
L'auto-hébergement de Chartbrew sur votre propre VPS maintient les clés API, les résultats de requêtes et les données clients au sein de votre environnement, supprime la tarification par utilisateur sur les tableaux de bord partagés, et vous donne un contrôle total sur la manière dont les rapports sont planifiés, intégrés et partagés avec les clients ou les parties prenantes.
Fonctionnalités clés de Chartbrew
Connecteurs multi-sources
Extraire des données des API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore et des outils SaaS populaires dans une seule vue de tableau de bord.
Assistant graphique IA
Décrivez le graphique que vous souhaitez en anglais simple et l'IA intégrée générera la requête et la visualisation pour vous.
Rapports programmés
Actualiser les jeux de données selon un calendrier cron et envoyer par e-mail ou Slack des instantanés afin que les parties prenantes obtiennent des chiffres actualisés sans se connecter.
Tableaux de bord intégrables
Partagez des liens publics en lecture seule ou intégrez des graphiques directement dans les portails clients, les intranets et les applications externes via des iframes.
Collaboration d'équipe
Invitez vos coéquipiers avec des autorisations basées sur les rôles pour créer, réviser et commenter des tableaux de bord ensemble.
Pourquoi exécuter Chartbrew avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.