Jusqu'à 69 % de réduction sur Chartbrew

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Plateforme de reporting open-source qui transforme les données des API, SQL et NoSQL en tableaux de bord interactifs avec un assistant IA.

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69 % de réduction
KVM 1
17,49 
5,49  /mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
7,99  /mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49 
5,49  /mois
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Chartbrew ?

Chartbrew est une plateforme d'analyse et de reporting open source conçue pour les équipes qui ont besoin de combiner des données provenant de plusieurs sources dans un tableau de bord unique et en temps réel. Elle se connecte directement aux API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics et à de nombreux outils SaaS, puis affiche des graphiques qui se mettent à jour selon un calendrier, sans services ETL tiers.

L'auto-hébergement de Chartbrew sur votre propre VPS maintient les clés API, les résultats de requêtes et les données clients au sein de votre environnement, supprime la tarification par utilisateur sur les tableaux de bord partagés, et vous donne un contrôle total sur la manière dont les rapports sont planifiés, intégrés et partagés avec les clients ou les parties prenantes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Chartbrew

Connecteurs multi-sources

Extraire des données des API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore et des outils SaaS populaires dans une seule vue de tableau de bord.

Assistant graphique IA

Décrivez le graphique que vous souhaitez en anglais simple et l'IA intégrée générera la requête et la visualisation pour vous.

Rapports programmés

Actualiser les jeux de données selon un calendrier cron et envoyer par e-mail ou Slack des instantanés afin que les parties prenantes obtiennent des chiffres actualisés sans se connecter.

Tableaux de bord intégrables

Partagez des liens publics en lecture seule ou intégrez des graphiques directement dans les portails clients, les intranets et les applications externes via des iframes.

Collaboration d'équipe

Invitez vos coéquipiers avec des autorisations basées sur les rôles pour créer, réviser et commenter des tableaux de bord ensemble.

Pourquoi exécuter Chartbrew avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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