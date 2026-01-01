Déployez The Lounge en un clic.
Client IRC auto-hébergé et toujours actif qui vous maintient connecté et stocke l'intégralité de votre historique de messages sur tous vos appareils.
Choisissez un pack VPS pour The Lounge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec The Lounge ?
The Lounge est un client IRC web auto-hébergé qui agit comme un bouncer IRC persistant — restant connecté aux réseaux 24 h/24 et 7 j/7 afin que vous ne manquiez jamais de messages. Il stocke l'historique complet des conversations et synchronise les marqueurs de lecture sur tous vos appareils via une interface de navigateur responsive.
L'auto-hébergement de The Lounge sur un VPS offre à chaque utilisateur une présence IRC permanente sans avoir besoin d'un service BNC séparé. Il prend en charge plusieurs comptes utilisateur, l'authentification SASL et LDAP, les notifications push, les aperçus de liens et les connexions simultanées à plusieurs réseaux IRC.
Fonctionnalités clés de The Lounge
Connexion permanente
The Lounge reste connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS, ainsi aucun message n'est perdu même lorsque vos appareils sont hors ligne.
Historique complet des messages
Tous les messages sont stockés côté serveur et synchronisés sur tous les appareils, vous offrant un historique complet depuis n'importe quel navigateur.
Prise en charge multi-réseaux
Connectez-vous à plusieurs réseaux IRC simultanément avec des comptes séparés pour chaque utilisateur sur votre serveur.
Notifications push
Recevez des notifications push mobiles et de bureau pour les mentions et les messages directs sans garder un onglet de navigateur ouvert.
Pourquoi exécuter The Lounge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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