Jusqu'à 69 % de réduction sur The Lounge

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Client IRC auto-hébergé et toujours actif qui vous maintient connecté et stocke l'intégralité de votre historique de messages sur tous vos appareils.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec The Lounge ?

The Lounge est un client IRC web auto-hébergé qui agit comme un bouncer IRC persistant — restant connecté aux réseaux 24 h/24 et 7 j/7 afin que vous ne manquiez jamais de messages. Il stocke l'historique complet des conversations et synchronise les marqueurs de lecture sur tous vos appareils via une interface de navigateur responsive.

L'auto-hébergement de The Lounge sur un VPS offre à chaque utilisateur une présence IRC permanente sans avoir besoin d'un service BNC séparé. Il prend en charge plusieurs comptes utilisateur, l'authentification SASL et LDAP, les notifications push, les aperçus de liens et les connexions simultanées à plusieurs réseaux IRC.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de The Lounge

Connexion permanente

The Lounge reste connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS, ainsi aucun message n'est perdu même lorsque vos appareils sont hors ligne.

Historique complet des messages

Tous les messages sont stockés côté serveur et synchronisés sur tous les appareils, vous offrant un historique complet depuis n'importe quel navigateur.

Prise en charge multi-réseaux

Connectez-vous à plusieurs réseaux IRC simultanément avec des comptes séparés pour chaque utilisateur sur votre serveur.

Notifications push

Recevez des notifications push mobiles et de bureau pour les mentions et les messages directs sans garder un onglet de navigateur ouvert.

Pourquoi exécuter The Lounge avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Lancement en un clic

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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