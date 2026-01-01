Déployez le serveur GNS3 en un clic.
Émulateur de topologie réseau à code source ouvert avec une interface accessible via un navigateur pour la conception et la simulation de laboratoires de réseaux virtuels.
Choisissez un pack VPS pour GNS3 Server
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GNS3 Server ?
GNS3 (Simulateur de réseau graphique-3) est une plateforme d'émulation de réseau open-source reconnue par les ingénieurs réseau, les étudiants et les formateurs en certifications du monde entier. Elle vous permet de créer des topologies de réseau multi-fournisseurs complexes en utilisant de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres fournisseurs, ainsi que des appliances virtuelles légères, le tout sans matériel physique.
L'exécution du serveur GNS3 sur un VPS maintient votre laboratoire persistant et accessible depuis n'importe quel navigateur. Les projets, les images de périphériques et les topologies sont stockés sur des volumes nommés durables afin que votre travail survive aux redémarrages des conteneurs. L'interface utilisateur web fournie se connecte directement à l'API du serveur sur le port 3080, vous offrant un éditeur de topologie complet par glisser-déposer depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil.
Fonctionnalités clés de GNS3 Server
Émulation multi-fournisseurs
Exécutez de véritables images Cisco IOS, Juniper et d'autres constructeurs aux côtés d'appliances open source dans la même topologie sans matériel physique.
Interface utilisateur accessible via navigateur
L'interface web fournie offre un concepteur de topologie par glisser-déposer, accessible depuis n'importe quel navigateur, sans nécessiter de client de bureau.
Stockage persistant de laboratoire
Les projets, les images d'appareils et les fichiers de topologie sont stockés dans des volumes nommés afin que votre travail persiste malgré les redémarrages et les mises à niveau des conteneurs.
API REST
Une API REST documentée sur le port 3080 vous permet d'automatiser le provisionnement de la topologie, la gestion des nœuds et les opérations de cycle de vie du laboratoire à partir de scripts ou de pipelines CI.
Bibliothèque d'appliances
Importez des modèles d'appliances préconfigurés pour les routeurs, les commutateurs, les pare-feu et les hôtes Linux afin de créer rapidement des laboratoires réalistes sans configuration manuelle.
VPCS et nœuds Docker
La simulation de PC légère VPCS intégrée et la prise en charge native des conteneurs Docker vous permettent d'ajouter des hôtes finaux et des serveurs d'applications à n'importe quelle topologie.
Pourquoi exécuter GNS3 Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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