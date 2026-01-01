Déployez Euro-Office DocumentServer en un clic.
Suite bureautique auto-hébergée favorisant la souveraineté numérique européenne, avec édition collaborative de documents, feuilles de calcul et présentations directement dans le navigateur.
Choisissez un pack VPS pour Euro-Office DocumentServer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Euro-Office DocumentServer ?
Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui permet la modification collaborative de fichiers DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF directement depuis un navigateur. Basé sur le code source AGPL d'ONLYOFFICE DocumentServer et rebaptisé pour soutenir la souveraineté numérique européenne, il s'intègre facilement comme moteur d'édition collaborative à des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.
En hébergeant Euro-Office DocumentServer sur votre VPS, tous vos documents, vos sessions de modification et les échanges avec les applications restent sur votre propre infrastructure, sans passer par un cloud tiers. L'authentification par jeton JWT protège l'API par défaut, tandis que PostgreSQL, RabbitMQ et Redis sont déjà préconfigurés afin de vous offrir un serveur d'édition collaboratif prêt pour la production.
Fonctionnalités clés de Euro-Office DocumentServer
Conçu pour la souveraineté numérique
Fork AGPL développé en Europe pour favoriser la souveraineté numérique : vos documents, journaux et bases de données restent entièrement hébergés sur votre propre infrastructure.
Édition collaborative en temps réel
Collaborez en temps réel sur vos documents, feuilles de calcul et présentations grâce aux curseurs en direct, aux commentaires et au suivi des modifications.
Compatibilité avec Microsoft Office
Ouvre et enregistre des fichiers DOCX, XLSX et PPTX tout en préservant fidèlement leur mise en page. Les formats ODT, ODS et ODP sont également pris en charge nativement.
Sécurité de l'API JWT
La validation des jetons JSON Web Token (JWT) protège chaque appel d'API, afin que seules les intégrations et les applications autorisées puissent se connecter au serveur d'édition.
Intégration Nextcloud
S'intègre facilement comme moteur d'édition collaborative à Nextcloud, ownCloud et aux autres plateformes compatibles avec les connecteurs ONLYOFFICE.
Édition de PDF et de formulaires
Permet de modifier des fichiers PDF et de créer des formulaires PDF interactifs directement depuis le navigateur, sans logiciel ni extension supplémentaire.
Pourquoi exécuter Euro-Office DocumentServer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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