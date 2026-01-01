Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui permet la modification collaborative de fichiers DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF directement depuis un navigateur. Basé sur le code source AGPL d'ONLYOFFICE DocumentServer et rebaptisé pour soutenir la souveraineté numérique européenne, il s'intègre facilement comme moteur d'édition collaborative à des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

En hébergeant Euro-Office DocumentServer sur votre VPS, tous vos documents, vos sessions de modification et les échanges avec les applications restent sur votre propre infrastructure, sans passer par un cloud tiers. L'authentification par jeton JWT protège l'API par défaut, tandis que PostgreSQL, RabbitMQ et Redis sont déjà préconfigurés afin de vous offrir un serveur d'édition collaboratif prêt pour la production.