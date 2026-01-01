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Suite bureautique auto-hébergée favorisant la souveraineté numérique européenne, avec édition collaborative de documents, feuilles de calcul et présentations directement dans le navigateur.

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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Euro-Office DocumentServer ?

Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui permet la modification collaborative de fichiers DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF directement depuis un navigateur. Basé sur le code source AGPL d'ONLYOFFICE DocumentServer et rebaptisé pour soutenir la souveraineté numérique européenne, il s'intègre facilement comme moteur d'édition collaborative à des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

En hébergeant Euro-Office DocumentServer sur votre VPS, tous vos documents, vos sessions de modification et les échanges avec les applications restent sur votre propre infrastructure, sans passer par un cloud tiers. L'authentification par jeton JWT protège l'API par défaut, tandis que PostgreSQL, RabbitMQ et Redis sont déjà préconfigurés afin de vous offrir un serveur d'édition collaboratif prêt pour la production.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Euro-Office DocumentServer

Conçu pour la souveraineté numérique

Fork AGPL développé en Europe pour favoriser la souveraineté numérique : vos documents, journaux et bases de données restent entièrement hébergés sur votre propre infrastructure.

Édition collaborative en temps réel

Collaborez en temps réel sur vos documents, feuilles de calcul et présentations grâce aux curseurs en direct, aux commentaires et au suivi des modifications.

Compatibilité avec Microsoft Office

Ouvre et enregistre des fichiers DOCX, XLSX et PPTX tout en préservant fidèlement leur mise en page. Les formats ODT, ODS et ODP sont également pris en charge nativement.

Sécurité de l'API JWT

La validation des jetons JSON Web Token (JWT) protège chaque appel d'API, afin que seules les intégrations et les applications autorisées puissent se connecter au serveur d'édition.

Intégration Nextcloud

S'intègre facilement comme moteur d'édition collaborative à Nextcloud, ownCloud et aux autres plateformes compatibles avec les connecteurs ONLYOFFICE.

Édition de PDF et de formulaires

Permet de modifier des fichiers PDF et de créer des formulaires PDF interactifs directement depuis le navigateur, sans logiciel ni extension supplémentaire.

Pourquoi exécuter Euro-Office DocumentServer avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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