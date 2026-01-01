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Gestionnaire de newsletters et de listes de diffusion auto-hébergé et haute performance conçu pour des millions d'abonnés.

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KVM 1
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5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Listmonk ?

Listmonk est une plateforme de newsletters et de listes de diffusion rapide et open source, conçue avec Go pour une efficacité maximale. Elle gère des millions d'abonnés avec une utilisation minimale des ressources, prend en charge la segmentation avancée, la personnalisation et l'analyse des campagnes, et fonctionne avec n'importe quel fournisseur SMTP. Son interface d'administration épurée simplifie la gestion des listes et l'envoi des campagnes, sans l'encombrement des outils de marketing d'entreprise.

L'auto-hébergement de Listmonk élimine les frais SaaS par e-mail ou par abonné, conserve vos données d'abonné entièrement sur votre propre infrastructure, et vous permet de configurer les taux d'envoi et les fournisseurs SMTP exactement comme votre flux de travail l'exige — sans limites de plateforme ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Listmonk

Segmentation des abonnés

Créez des campagnes ciblées en segmentant les abonnés avec des attributs personnalisés et des listes dynamiques basées sur des requêtes.

Statistiques de campagne

Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de rebond et les désabonnements grâce à des rapports détaillés par campagne.

Multiples fournisseurs SMTP

Connectez n'importe quel fournisseur SMTP avec basculement et une limitation de débit par fournisseur pour maximiser la délivrabilité.

Système de modèles

Créer des modèles d'e-mails HTML et en texte brut réutilisables avec substitution de variables pour des campagnes personnalisées.

REST API

Gérer les abonnés, les listes et les campagnes par programmation via une API REST complète.

Confidentialité et outils GDPR

Outils intégrés de gestion des désabonnements, de gestion des rebonds et d'exportation de données pour la conformité réglementaire.

Pourquoi exécuter Listmonk avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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