Déployez Verdaccio en un clic.
Registre de proxy npm privé léger pour la publication, la mise en cache et la gestion des paquets JavaScript au sein de votre équipe.
Choisissez un pack VPS pour Verdaccio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Verdaccio ?
Verdaccio est un registre npm privé léger et open-source qui permet aux équipes de publier des paquets internes et de proxifier le registre npm public. Contrairement aux registres hébergés qui facturent par siège ou imposent des limites de débit, Verdaccio fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vous offrant un cache local rapide de paquets npm ainsi qu'un stockage sécurisé pour vos modules JavaScript privés.
L'auto-hébergement avec Verdaccio supprime la dépendance de vos pipelines de build vis-à-vis de la disponibilité externe de npm, accélère les installations grâce à la mise en cache locale et maintient le code propriétaire hors des registres publics. Il est entièrement compatible avec npm, Yarn et pnpm sans aucune modification de configuration côté client, au-delà de la simple indication de l'URL de votre registre.
Fonctionnalités clés de Verdaccio
Publication de paquets privés
Publiez et distribuez des paquets npm internes au sein de votre équipe sans les exposer au registre public.
npm proxy et cache
Miroite automatiquement les paquets npm publics localement afin que les installations restent rapides et fiables même lorsque npm est inaccessible.
Compatible npm, Yarn, pnpm
Fonctionne clé en main avec tous les principaux gestionnaires de paquets JavaScript — aucun plugin client spécial ni wrapper n'est requis.
Authentification intégrée
Gérer l'accès des utilisateurs avec l'authentification basée sur htpasswd pour contrôler qui peut publier ou installer des paquets.
Interface utilisateur web incluse
Parcourir les paquets, inspecter les versions et rechercher votre registre via une interface web intégrée et épurée.
Écosystème de plugins
Étendre le stockage, l'authentification et les middlewares grâce à un système de plugins riche pour s'intégrer avec S3, LDAP ou des flux de travail personnalisés.
Pourquoi exécuter Verdaccio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.