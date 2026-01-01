Déployez Damselfly en un clic.
Gestion de photos basée sur serveur avec reconnaissance faciale sur l'appareil, détection d'objets et recherche plein texte de métadonnées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Damselfly ?
Damselfly est une application de gestion de photographies basée sur serveur, conçue pour de très grandes bibliothèques. Elle indexe un dossier d'images de niveau supérieur, génère des miniatures en arrière-plan et vous permet de rechercher parmi les balises de mots-clés IPTC, les noms de dossiers, les métadonnées EXIF, les visages et les objets détectés via une interface utilisateur Blazor WebAssembly rapide. La reconnaissance faciale et la détection d'objets s'exécutent localement et hors ligne, sans dépendance SaaS.
L'auto-hébergement de Damselfly sur votre propre VPS maintient les métadonnées photo, les vecteurs faciaux et la structure de la bibliothèque au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service photo public. La plateforme gère plus de 500 000 catalogues d'images avec des recherches en moins d'une seconde, prend en charge les comptes multi-utilisateurs avec des droits basés sur les rôles, et s'associe au client Damselfly Desktop pour les flux de travail d'édition avec synchronisation sur ordinateur portable.
Fonctionnalités clés de Damselfly
Reconnaissance faciale locale
Effectue la détection et la reconnaissance faciale entièrement sur le serveur, sans dépendance à une API tierce, regroupant les photos par personnes reconnues pour les flux de travail de navigation par personne.
Détection d'objets
Identifie les objets, les scènes et les couleurs des images dans votre bibliothèque afin qu'une recherche de « chien » ou « plage » renvoie les photos correspondantes même sans étiquetage manuel.
Balisage de mots-clés IPTC
Mises à jour rapides et non destructives des mots-clés EXIF/IPTC via ExifTool — Les JPEG ne sont pas ré-encodés lorsque les balises sont modifiées, ce qui préserve la qualité originale.
Recherche de métadonnées en texte intégral
Recherche en moins d'une seconde parmi des centaines de milliers d'images par balise, dossier, nom de fichier, appareil photo, objectif, plage de dates, orientation, et plus encore.
Panier de sélection
Enregistrez les images des résultats de recherche dans un panier persistant, puis téléchargez-les, exportez-les avec des filigranes, ou synchronisez-les sur un ordinateur de bureau avec le client Damselfly.
Pourquoi exécuter Damselfly avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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