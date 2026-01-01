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Gestion de photos basée sur serveur avec reconnaissance faciale sur l'appareil, détection d'objets et recherche plein texte de métadonnées.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Damselfly ?

Damselfly est une application de gestion de photographies basée sur serveur, conçue pour de très grandes bibliothèques. Elle indexe un dossier d'images de niveau supérieur, génère des miniatures en arrière-plan et vous permet de rechercher parmi les balises de mots-clés IPTC, les noms de dossiers, les métadonnées EXIF, les visages et les objets détectés via une interface utilisateur Blazor WebAssembly rapide. La reconnaissance faciale et la détection d'objets s'exécutent localement et hors ligne, sans dépendance SaaS.

L'auto-hébergement de Damselfly sur votre propre VPS maintient les métadonnées photo, les vecteurs faciaux et la structure de la bibliothèque au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service photo public. La plateforme gère plus de 500 000 catalogues d'images avec des recherches en moins d'une seconde, prend en charge les comptes multi-utilisateurs avec des droits basés sur les rôles, et s'associe au client Damselfly Desktop pour les flux de travail d'édition avec synchronisation sur ordinateur portable.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Damselfly

Reconnaissance faciale locale

Effectue la détection et la reconnaissance faciale entièrement sur le serveur, sans dépendance à une API tierce, regroupant les photos par personnes reconnues pour les flux de travail de navigation par personne.

Détection d'objets

Identifie les objets, les scènes et les couleurs des images dans votre bibliothèque afin qu'une recherche de « chien » ou « plage » renvoie les photos correspondantes même sans étiquetage manuel.

Balisage de mots-clés IPTC

Mises à jour rapides et non destructives des mots-clés EXIF/IPTC via ExifTool — Les JPEG ne sont pas ré-encodés lorsque les balises sont modifiées, ce qui préserve la qualité originale.

Recherche de métadonnées en texte intégral

Recherche en moins d'une seconde parmi des centaines de milliers d'images par balise, dossier, nom de fichier, appareil photo, objectif, plage de dates, orientation, et plus encore.

Panier de sélection

Enregistrez les images des résultats de recherche dans un panier persistant, puis téléchargez-les, exportez-les avec des filigranes, ou synchronisez-les sur un ordinateur de bureau avec le client Damselfly.

Pourquoi exécuter Damselfly avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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