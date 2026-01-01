Déployez OpenViking en un clic.
Base de données contextuelle open source pour les agents IA, basée sur un paradigme de système de fichiers, unifiant les mémoires, les ressources et les compétences.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenViking ?
OpenViking est une base de données contextuelle open source conçue spécifiquement pour les agents IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Plutôt que de disperser le contexte de l'IA via des embeddings vectoriels, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Un système de chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation de tokens en récupérant le contenu à la demande, plutôt que de charger des bases de connaissances entières à l'avance.
L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants API entièrement sous votre contrôle — ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'embeddings (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.
Fonctionnalités clés de OpenViking
Paradigme du contexte de système de fichiers
Organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents sous un protocole viking://, rendant le contexte aussi navigable qu'un système de fichiers plutôt qu'un stockage d'embeddings plat.
Chargement de contexte échelonné
Le chargement L0/L1/L2 récupère le contenu à la demande, réduisant considérablement l'utilisation des jetons sans sacrifier la profondeur des connaissances disponibles pour les agents.
Plongements multi-fournisseurs
Prend en charge les fournisseurs d'embeddings OpenAI, Jina et Volcengine afin que vous puissiez utiliser vos clés API existantes et votre modèle préféré sans verrouillage propriétaire.
Contexte auto-évolutif
Les agents peuvent mettre à jour et faire évoluer leur propre base de connaissances au fil du temps, permettant un apprentissage continu sans intervention manuelle.
Récupération récursive de répertoire
Combine la navigation structurelle dans les répertoires avec la recherche sémantique pour afficher le contexte le plus pertinent pour chaque requête d'agent.
Pourquoi exécuter OpenViking avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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