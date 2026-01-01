OpenViking est une base de données contextuelle open source conçue spécifiquement pour les agents IA, développée par Volcengine (la plateforme cloud de ByteDance). Plutôt que de disperser le contexte de l'IA via des embeddings vectoriels, OpenViking introduit un paradigme de système de fichiers avec le protocole viking:// qui organise les mémoires, les ressources et les compétences des agents en une structure unifiée et navigable. Un système de chargement de contexte hiérarchisé (L0/L1/L2) réduit l'utilisation de tokens en récupérant le contenu à la demande, plutôt que de charger des bases de connaissances entières à l'avance.

L'auto-hébergement d'OpenViking sur votre propre VPS maintient la mémoire sensible des agents, les connaissances commerciales et les identifiants API entièrement sous votre contrôle — ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences strictes en matière de gouvernance des données. Vous choisissez le fournisseur d'embeddings (OpenAI, Jina ou Volcengine) et conservez la propriété de chaque octet que vos agents apprennent.