Déployer eLabFTW en un clic.
Carnet de laboratoire électronique open-source pour les équipes de recherche afin de suivre les expériences, les échantillons et les protocoles.
Choisissez un pack VPS pour eLabFTW
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec eLabFTW ?
eLabFTW est un carnet de laboratoire électronique (ELN) gratuit et open source, conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche. Il remplace les cahiers papier et les feuilles de calcul éparpillées par un espace de travail structuré et consultable où les scientifiques enregistrent les expériences, gèrent les échantillons et les réactifs, stockent les protocoles et collaborent sur des ressources partagées au sein des équipes.
L'auto-hébergement d'eLabFTW sur votre propre VPS maintient les données de recherche sensibles, la propriété intellectuelle et les résultats non publiés entièrement sous le contrôle institutionnel — pas de cloud tiers, pas de tarification par utilisateur et aucun risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'exportation complète au format PDF/ZIP, l'horodatage et le stockage compatible S3 le rendent adapté aux environnements réglementés qui exigent des pistes d'audit et un archivage à long terme.
Fonctionnalités clés de eLabFTW
Carnet d'expériences
Éditeur de texte enrichi et Markdown avec LaTeX, coloration syntaxique, pièces jointes et historique des versions pour chaque entrée d'expérience.
Base de données d'exemple
Suivez les réactifs, les équipements, les anticorps et les lignées cellulaires avec des types d'articles personnalisés, des métadonnées et des emplacements d'inventaire dans tout le laboratoire.
Collaboration d'équipe
Partager des expériences et des ressources entre les équipes avec un contrôle d'accès granulaire par élément et par utilisateur et une bibliothèque de modèles partagée.
Protocoles réutilisables
Créer une bibliothèque de protocoles versionnée que tout membre de l'équipe peut cloner dans une nouvelle expérience, afin de maintenir des méthodes cohérentes et reproductibles.
Horodatages de confiance
Horodater cryptographiquement les enregistrements d'expériences via les autorités RFC 3161 afin de prouver la date d'enregistrement des données pour les besoins d'IP et d'audit.
Exportations PDF et ZIP
Générer des rapports PDF signés ou des archives ZIP complètes d'expériences et de ressources pour l'archivage, l'examen réglementaire ou la publication.
Pourquoi exécuter eLabFTW avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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