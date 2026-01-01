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Client VPN maillé basé sur WireGuard qui connecte votre VPS à un réseau privé sécurisé avec des contrôles d'accès « zero-trust ».

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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec NetBird Client ?

NetBird Client est une solution VPN moderne qui crée des réseaux superposés basés sur WireGuard entre les appareils sans configuration complexe du serveur. Il établit automatiquement des connexions peer-to-peer avec des fonctionnalités de niveau entreprise, incluant l'intégration SSO, l'authentification multifacteur et des politiques d'accès granulaires — le tout géré via un plan de contrôle centralisé sans hub VPN traditionnel.

L'exécution du client NetBird sur votre VPS connecte votre infrastructure cloud à votre réseau NetBird privé, permettant un accès sécurisé et chiffré aux services et ressources de l'ensemble de votre environnement tout en maintenant les charges de travail sensibles complètement hors de l'internet public et sous votre contrôle total.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de NetBird Client

WireGuard réseau maillé

Établit automatiquement des tunnels WireGuard directs de pair à pair entre les appareils, offrant une connectivité chiffrée haute performance sans le goulot d'étranglement d'un serveur VPN central.

Contrôle d'accès Confiance Zéro

Les politiques réseau granulaires déterminent précisément quels appareils et utilisateurs peuvent accéder à quelles ressources, appliquant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre infrastructure.

Intégration SSO et MFA

S'intègre aux fournisseurs d'identité populaires pour l'authentification unique et l'authentification multifacteur, apportant la sécurité d'entreprise à votre réseau privé sans outils supplémentaires.

Traversée NAT automatique

La perforation de pare-feu intégrée et le repli sur relais assurent une connectivité fiable même lorsque les appareils se trouvent derrière des pare-feu ou un NAT restrictif, ne nécessitant aucune redirection de port manuelle.

Cryptage résistant aux quantiques

L'intégration optionnelle de Rosenpass ajoute un échange de clés post-quantique en plus de WireGuard, rendant vos tunnels chiffrés pérennes contre les menaces émergentes.

Pourquoi exécuter NetBird Client avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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