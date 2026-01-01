Déployez NetBird Client : installation en un clic.
Client VPN maillé basé sur WireGuard qui connecte votre VPS à un réseau privé sécurisé avec des contrôles d'accès « zero-trust ».
Choisissez un pack VPS pour NetBird Client
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NetBird Client ?
NetBird Client est une solution VPN moderne qui crée des réseaux superposés basés sur WireGuard entre les appareils sans configuration complexe du serveur. Il établit automatiquement des connexions peer-to-peer avec des fonctionnalités de niveau entreprise, incluant l'intégration SSO, l'authentification multifacteur et des politiques d'accès granulaires — le tout géré via un plan de contrôle centralisé sans hub VPN traditionnel.
L'exécution du client NetBird sur votre VPS connecte votre infrastructure cloud à votre réseau NetBird privé, permettant un accès sécurisé et chiffré aux services et ressources de l'ensemble de votre environnement tout en maintenant les charges de travail sensibles complètement hors de l'internet public et sous votre contrôle total.
Fonctionnalités clés de NetBird Client
WireGuard réseau maillé
Établit automatiquement des tunnels WireGuard directs de pair à pair entre les appareils, offrant une connectivité chiffrée haute performance sans le goulot d'étranglement d'un serveur VPN central.
Contrôle d'accès Confiance Zéro
Les politiques réseau granulaires déterminent précisément quels appareils et utilisateurs peuvent accéder à quelles ressources, appliquant un accès au moindre privilège sur l'ensemble de votre infrastructure.
Intégration SSO et MFA
S'intègre aux fournisseurs d'identité populaires pour l'authentification unique et l'authentification multifacteur, apportant la sécurité d'entreprise à votre réseau privé sans outils supplémentaires.
Traversée NAT automatique
La perforation de pare-feu intégrée et le repli sur relais assurent une connectivité fiable même lorsque les appareils se trouvent derrière des pare-feu ou un NAT restrictif, ne nécessitant aucune redirection de port manuelle.
Cryptage résistant aux quantiques
L'intégration optionnelle de Rosenpass ajoute un échange de clés post-quantique en plus de WireGuard, rendant vos tunnels chiffrés pérennes contre les menaces émergentes.
Pourquoi exécuter NetBird Client avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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