Fusion est un lecteur RSS minimaliste open source écrit en Go, qui se concentre sur une expérience de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web, et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état de lecture, les favoris et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.

L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS permet de garder votre liste d'abonnements et votre historique de lecture à l'abri des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.