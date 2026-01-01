MistServer est une boîte à outils de streaming multimédia open-source et complète, conçue pour créer des applications de streaming internet. Il prend en charge une large gamme de protocoles d'entrée et de sortie — y compris RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP — vous permettant d'ingérer, de traiter et de diffuser des médias vers n'importe quel lecteur ou appareil. Une interface utilisateur web intégrée sur le port 4242 offre une configuration complète du serveur, une gestion des flux et une surveillance en temps réel sans outils supplémentaires.

Conçu pour les développeurs créant des applications de streaming over-the-top (OTT), MistServer est léger, modulaire et gratuit pour toute utilisation, y compris commerciale. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de streaming, sans frais par spectateur ni dépendances tierces.