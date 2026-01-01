Déployer MistServer en un clic.
Boîte à outils multimédia complète et open source pour créer et diffuser des applications de streaming internet stables à grande échelle.
Choisissez un pack VPS pour MistServer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MistServer ?
MistServer est une boîte à outils de streaming multimédia open-source et complète, conçue pour créer des applications de streaming internet. Il prend en charge une large gamme de protocoles d'entrée et de sortie — y compris RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP — vous permettant d'ingérer, de traiter et de diffuser des médias vers n'importe quel lecteur ou appareil. Une interface utilisateur web intégrée sur le port 4242 offre une configuration complète du serveur, une gestion des flux et une surveillance en temps réel sans outils supplémentaires.
Conçu pour les développeurs créant des applications de streaming over-the-top (OTT), MistServer est léger, modulaire et gratuit pour toute utilisation, y compris commerciale. L'auto-hébergement sur votre VPS vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de streaming, sans frais par spectateur ni dépendances tierces.
Fonctionnalités clés de MistServer
Compatibilité multi-protocoles
Ingérer et diffuser des flux via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT et RTSP à partir d'un seul serveur sans configuration de plugin.
Configuration basée sur le web
Configurer les flux, gérer les entrées et surveiller les performances du serveur depuis l'interface web intégrée sans accès en ligne de commande.
Streaming à faible latence
Les options de sortie SRT et WebRTC permettent la diffusion en continu avec une latence inférieure à la seconde pour les événements en direct et les applications interactives.
Application OTT prête
Conçu pour les développeurs qui construisent des plateformes de streaming OTT, MistServer gère la couche de diffusion média afin que vous puissiez vous concentrer sur votre application.
Architecture modulaire
Supprimez les binaires de protocole inutilisés pour réduire l'empreinte du serveur, en ne conservant que les protocoles de streaming dont votre application a besoin.
Pourquoi exécuter MistServer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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