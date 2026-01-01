Déployez MQTTX en un clic.
Client MQTT 5.0 basé sur navigateur pour déboguer les courtiers et tester les connexions WebSocket IoT sans installation locale.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MQTTX ?
MQTTX Web est un client MQTT 5.0 open source d'EMQX qui fonctionne entièrement dans le navigateur, permettant aux ingénieurs de se connecter à n'importe quel broker MQTT via WebSocket pour inspecter les sujets, publier des charges utiles et valider les flux de messages IoT en quelques secondes. Contrairement à l'édition de bureau, MQTTX Web ne nécessite aucune installation — il suffit aux équipes d'ouvrir l'URL déployée pour commencer à déboguer les brokers depuis n'importe quel ordinateur portable ou tablette.
L'auto-hébergement de MQTTX Web sur votre propre VPS offre un client WebSocket privé et toujours disponible à une URL que votre équipe contrôle, sans qu'un point de terminaison hébergé par un tiers n'enregistre vos identifiants de broker et sans dépendance vis-à-vis de l'instance publique emqx.io. Les profils de connexion sont stockés localement dans chaque navigateur, ainsi le déploiement lui-même est sans état et facile à mettre à niveau.
Fonctionnalités clés de MQTTX
Prise en charge complète de MQTT 5.0
Testez chaque fonctionnalité de MQTT 5.0, y compris les propriétés, les codes de raison, les abonnements partagés et les modèles de requête-réponse, contre n'importe quel courtier compatible.
Connectivité WebSocket
Connectez-vous aux brokers MQTT via WS et WSS directement depuis le navigateur, idéal pour valider les passerelles IoT et les clients web qui s'appuient sur le transport WebSocket.
Espace de travail multi-courtier
Enregistrer et basculer entre les profils de connexion pour les courtiers de production, de staging et locaux sans quitter l'onglet ni reconfigurer les identifiants à chaque fois.
Publication et abonnement de sujet
S'abonner aux sujets génériques, publier des charges utiles JSON, en texte brut ou en Base64, et inspecter l'historique des messages avec les métadonnées QoS, de rétention et d'horodatage.
Accès sans installation
Partagez l'URL déployée avec votre équipe pour donner à chaque ingénieur un client MQTT sans distribuer de binaires de bureau ni gérer les versions de paquets.
Stockage de données côté client
Les paramètres de connexion et l'historique des messages restent dans le navigateur via localStorage, de sorte que le serveur ne détient aucun identifiant de courtier et reste sans état lors des mises à niveau.
Pourquoi exécuter MQTTX avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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