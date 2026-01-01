Dialoqbase est une plateforme open-source pour construire des chatbots personnalisés basés sur votre propre base de connaissances. Les documents, sites web, PDF, dépôts GitHub, transcriptions audio et vidéo peuvent être ingérés et indexés à l'aide de PostgreSQL avec pgvector, puis interrogés via n'importe quel modèle linguistique pris en charge — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou une instance Local AI auto-hébergée. Changer de fournisseur ne nécessite pas de réindexer vos sources.

L'auto-hébergement de Dialoqbase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos documents propriétaires, de l'historique des conversations et des clés API des fournisseurs, sans frais par message ni dépendance à un SaaS tiers. Les intégrations de canaux intégrées vous permettent de publier le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp ou un widget web intégrable.