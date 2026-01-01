Déployez Dialoqbase en un clic.
Constructeur de chatbot auto-hébergé avec une base de connaissances privée et des fournisseurs de modèles de langage et d'intégration enfichables.
Choisissez un pack VPS pour Dialoqbase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dialoqbase ?
Dialoqbase est une plateforme open-source pour construire des chatbots personnalisés basés sur votre propre base de connaissances. Les documents, sites web, PDF, dépôts GitHub, transcriptions audio et vidéo peuvent être ingérés et indexés à l'aide de PostgreSQL avec pgvector, puis interrogés via n'importe quel modèle linguistique pris en charge — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ou une instance Local AI auto-hébergée. Changer de fournisseur ne nécessite pas de réindexer vos sources.
L'auto-hébergement de Dialoqbase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de vos documents propriétaires, de l'historique des conversations et des clés API des fournisseurs, sans frais par message ni dépendance à un SaaS tiers. Les intégrations de canaux intégrées vous permettent de publier le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp ou un widget web intégrable.
Fonctionnalités clés de Dialoqbase
Base de connaissances privée
Intégrez des PDF, des sites web, des sitemaps, des documents Word, des dépôts GitHub, du texte brut et des transcriptions audio ou vidéo pour ancrer chaque bot dans vos propres données.
LLMs multi-fournisseurs
Basculez entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama et l'IA locale sans réindexer vos sources ou réécrire vos invites.
Recherche vectorielle Postgres
Les embeddings vectoriels résident dans PostgreSQL avec pgvector, ainsi une seule base de données alimente les métadonnées, l'historique des conversations et la recherche de similarité.
Intégrations de canaux
Publiez le même bot sur Telegram, Discord, WhatsApp, ou un widget web intégrable à partir d'une configuration unique.
Widget web intégrable
Insérez une courte balise de script dans n'importe quel site pour déployer votre bot sous forme de widget de chat flottant sans écrire de code front-end.
Accès à l'API REST
Une API REST vous permet de déclencher des conversations, de réentraîner sur de nouvelles sources et d'acheminer les réponses vers des applications personnalisées et des automatisations.
Pourquoi exécuter Dialoqbase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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