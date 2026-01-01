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Lac de métadonnées open source qui unifie les catalogues, les schémas et les tables sur Iceberg, Hive, MySQL et PostgreSQL derrière une seule API.

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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Apache Gravitino ?

Apache Gravitino est un lac de métadonnées géo-distribué et fédéré qui offre aux équipes de données un point d'accès unique pour gérer les tables, les schémas, les ensembles de fichiers, les modèles et les politiques d'accès à travers des catalogues hétérogènes. Contrairement à un Hive Metastore traditionnel, Gravitino fédère les catalogues existants sans copier les métadonnées et les expose via une API REST unifiée et une interface utilisateur web moderne, afin que des moteurs comme : Trino, Spark, Flink et Doris puissent interroger la même vue logique.

L'auto-hébergement de Gravitino sur votre propre VPS maintient la lignée sensible, les définitions de schémas et les mappages d'informations d'identification au sein de votre environnement et évite les coûts récurrents des services de métadonnées gérés. Le point de terminaison de catalogue REST Iceberg inclus est prêt à prendre en charge les tables lakehouse dès la première utilisation.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Apache Gravitino

Lac de métadonnées unifié

Fédérer les catalogues Iceberg, Hive, JDBC et de système de fichiers derrière une seule API REST et un espace de noms à trois niveaux metalake.catalog.schema.

Iceberg REST intégré

Fournit un point de terminaison de catalogue REST Iceberg sur le port 9001 afin que Spark, Flink et Trino puissent lire et écrire des tables Iceberg sans service externe.

Interface utilisateur web moderne

Parcourir les metalakes, les catalogues, les schémas et les tables, modifier les propriétés et inspecter la traçabilité depuis une console web intégrée — aucun conteneur supplémentaire n'est requis.

Compatibilité multi-moteurs

Les connecteurs Trino, Spark, Flink, Doris et PyIceberg communiquent avec Gravitino afin que les mêmes métadonnées alimentent les charges de travail SQL, par lots et de streaming.

Jeu de fichiers et catalogues de modèles

Gère les ensembles de fichiers non structurés et les métadonnées de modèles ML aux côtés des tables, offrant aux charges de travail d'IA et de lakehouse un plan de gouvernance unique.

Pourquoi exécuter Apache Gravitino avec Hostinger ?

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