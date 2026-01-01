Déployez ChartDB en un clic
Éditeur de diagrammes de base de données open source qui visualise instantanément tout schéma à partir d'une seule requête SQL, sans nécessiter d'identifiants stockés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ChartDB ?
ChartDB est un éditeur de diagrammes de base de données basé sur navigateur qui permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de visualiser n'importe quel schéma de base de données sans connecter l'outil directement à leur base de données. Une seule « Requête Intelligente » — une instruction SQL que vous exécutez dans votre propre client — renvoie les métadonnées du schéma au format JSON. Collez-la dans ChartDB et il génère immédiatement un ERD interactif complet, sans compte, sans identifiants stockés et sans qu'aucun mot de passe de base de données ne quitte jamais votre terminal.
La fonctionnalité d'exportation DDL basée sur l'IA génère des scripts de migration entre les dialectes de bases de données, utile pour les équipes qui planifient des migrations inter-bases de données ou qui documentent les modifications de schéma pour examen. L'auto-hébergement de ChartDB maintient toutes les informations de schéma au sein de votre propre infrastructure plutôt que dans un outil cloud tiers.
Fonctionnalités clés de ChartDB
Requête intelligente d'importation
Collez le résultat d'une seule requête SQL pour générer instantanément un ERD complet — aucune connexion directe à la base de données ni identifiants stockés requis.
Exportation AI DDL
Générer des scripts de migration SQL entre différents dialectes de base de données, aidant les équipes à planifier des migrations inter-bases de données ou à produire de la documentation de schéma.
Prise en charge de plus de 10 bases de données
Fonctionne avec PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, et bien d'autres, prêts à l'emploi.
Éditeur interactif
Annoter, réorganiser et affiner des diagrammes avec une interface glisser-déposer conçue pour des schémas complexes à plusieurs tables.
Multiples formats d'exportation
Exporter les diagrammes au format SQL, DBML, JSON, PNG, JPG ou SVG pour la documentation, le partage ou l'intégration avec d'autres outils.
Pourquoi exécuter ChartDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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