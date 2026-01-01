Déployez TrailBase avec une installation en un clic.
Alternative open source à Firebase avec des API typées, des abonnements en temps réel, l'authentification et une interface d'administration dans un seul exécutable.
Choisissez un pack VPS pour TrailBase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TrailBase ?
TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, offrant une latence inférieure à la milliseconde et basée sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle regroupe des API REST et temps réel de type sûr, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un environnement d'exécution WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné, le tout dans un seul binaire. Ainsi, un backend complet est livré sous la forme d'un processus unique, sans base de données externe à gérer.
L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total sur les enregistrements d'utilisateurs, les données d'application et les jetons d'authentification. Cela supprime également la facturation BaaS par requête et vous assure une latence prévisible grâce au stockage local SQLite. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.
Fonctionnalités clés de TrailBase
API à typage sûr
Définissez des collections dans l'interface d'administration et TrailBase génère automatiquement des points de terminaison REST de type sûr avec un schéma JSON, éliminant ainsi le code CRUD fragile écrit à la main.
Abonnements en temps réel
Les API en temps réel basées sur le push permettent aux clients de s'abonner aux modifications d'enregistrements et de rester synchronisés sans interrogation, ce qui est idéal pour les applications collaboratives et à mise à jour en direct.
runtime WebAssembly
Exécutez une logique personnalisée côté serveur écrite en JavaScript, Rust ou Go sous forme de composants WASM isolés, sans avoir besoin de reconstruire ou de redémarrer le serveur.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe ainsi que les fournisseurs OAuth2 comme Google et Discord fonctionnent immédiatement en utilisant des jetons JWT et de rafraîchissement — aucun service d'identité distinct n'est requis.
Tableau de bord administrateur
Une interface web intégrée vous permet de gérer les tables, de parcourir les enregistrements, de configurer l'authentification et d'inspecter les journaux sans écrire manuellement de requêtes SQL ou d'appels REST.
Binaire unique sur SQLite
Tout fonctionne à partir d'un exécutable Rust unique, soutenu par SQLite, ce qui permet des déploiements simples et des requêtes rapides sans serveur de base de données séparé.
Pourquoi exécuter TrailBase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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