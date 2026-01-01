TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, offrant une latence inférieure à la milliseconde et basée sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle regroupe des API REST et temps réel de type sûr, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un environnement d'exécution WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné, le tout dans un seul binaire. Ainsi, un backend complet est livré sous la forme d'un processus unique, sans base de données externe à gérer.

L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total sur les enregistrements d'utilisateurs, les données d'application et les jetons d'authentification. Cela supprime également la facturation BaaS par requête et vous assure une latence prévisible grâce au stockage local SQLite. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.