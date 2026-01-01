ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques intelligents à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un micrologiciel optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.

L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils toujours active et une compilation de micrologiciel à distance accessible de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées de manière centralisée et sauvegardées, et les mises à jour à distance peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.