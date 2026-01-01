Déployez ESPHome en un clic.
Système de gestion de micrologiciel piloté par YAML pour microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 avec un tableau de bord web et des mises à jour sans fil.
Choisissez un pack VPS pour ESPHome
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ESPHome ?
ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques intelligents à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un micrologiciel optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.
L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils toujours active et une compilation de micrologiciel à distance accessible de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées de manière centralisée et sauvegardées, et les mises à jour à distance peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.
Fonctionnalités clés de ESPHome
Configuration YAML
Définissez le comportement des appareils ESP dans de simples fichiers YAML avec validation automatique — aucune connaissance en C++ ni configuration d'IDE requise.
Mises à jour à distance
Envoyez les mises à jour du firmware sans fil à tous vos appareils ESP sans accès physique, facilitant la maintenance des déploiements à grande échelle.
Intégration Home Assistant
L'intégration API native avec Home Assistant permet la découverte instantanée des appareils et le contrôle local à latence nulle sans dépendance au cloud.
500+ Composants
La prise en charge de centaines de capteurs, d'écrans, de contrôleurs LED et d'actionneurs signifie que presque n'importe quel matériel peut être intégré prêt à l'emploi.
Journalisation en temps réel
Diffusez les journaux d'appareils en direct directement dans le tableau de bord web pour un dépannage rapide et la surveillance des relevés de capteurs lors du développement.
Pourquoi exécuter ESPHome avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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