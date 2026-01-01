Marimo est un carnet Python de nouvelle génération qui élimine les problèmes d'état caché des carnets Jupyter traditionnels. Il suit automatiquement les dépendances entre les cellules et réexécute de manière réactive les cellules en aval lorsque les valeurs changent, de sorte que votre carnet reflète toujours l'état actuel des données. Les carnets sont stockés sous forme de fichiers .py simples — entièrement contrôlables en version, révisables dans les requêtes de tirage (pull requests), et exécutables comme des scripts Python standards ou déployés comme des applications web autonomes.

L'auto-hébergement de Marimo sur votre VPS offre à votre équipe un environnement de carnet persistant et toujours actif, accessible depuis n'importe quel navigateur, avec un support SQL préinstallé pour interroger les bases de données sur le même serveur, et une authentification basée sur des jetons pour garder l'analyse privée.