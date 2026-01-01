Installation de DocuSeal en un clic.
Plateforme de signature électronique open source gratuite pour créer, envoyer et gérer les flux de travail de signature de documents.
Choisissez un pack VPS pour DocuSeal
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DocuSeal ?
DocuSeal est une plateforme de signature électronique de documents, gratuite et open source, qui offre les fonctionnalités essentielles des services commerciaux tels que DocuSign et PandaDoc — placement de champs par glisser-déposer, plusieurs types de signatures, rappels automatisés et pistes d'audit complètes — sans frais d'abonnement ni frais par document.
L'auto-hébergement de DocuSeal sur votre VPS signifie que vos contrats, accords et documents signés sont stockés entièrement sur votre propre infrastructure. Les documents commerciaux sensibles ne transitent jamais par une plateforme tierce, ce qui simplifie la conformité au RGPD et aux autres exigences de protection des données tout en vous offrant une capacité illimitée de stockage et de traitement de documents.
Fonctionnalités clés de DocuSeal
Créateur de formulaires par glisser-déposer
Placez des champs de signature, des initiales, des dates et des champs de formulaire personnalisés n'importe où sur un PDF à l'aide d'un éditeur visuel — aucun codage n'est nécessaire.
Multiples types de signature
Les signataires peuvent dessiner, taper ou télécharger leur signature, en s'adaptant aux préférences personnelles, quel que soit l'appareil.
Envoi en masse
Envoyez le même document à des centaines de signataires à la fois, rendant la distribution massive de contrats rapide et gérable.
Rappels automatisés
Les notifications de signature en attente sont envoyées automatiquement, réduisant le suivi manuel nécessaire pour clôturer les documents à temps.
Templates de document
Enregistrez des mises en page de documents réutilisables afin que les flux de travail récurrents comme les NDA ou les formulaires d'intégration puissent être lancés en quelques secondes.
Pourquoi exécuter DocuSeal avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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