Jusqu'à 69 % de réduction sur DocuSeal

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Plateforme de signature électronique open source gratuite pour créer, envoyer et gérer les flux de travail de signature de documents.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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50 Go d'espace disque NVMe
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DocuSeal ?

DocuSeal est une plateforme de signature électronique de documents, gratuite et open source, qui offre les fonctionnalités essentielles des services commerciaux tels que DocuSign et PandaDoc — placement de champs par glisser-déposer, plusieurs types de signatures, rappels automatisés et pistes d'audit complètes — sans frais d'abonnement ni frais par document.

L'auto-hébergement de DocuSeal sur votre VPS signifie que vos contrats, accords et documents signés sont stockés entièrement sur votre propre infrastructure. Les documents commerciaux sensibles ne transitent jamais par une plateforme tierce, ce qui simplifie la conformité au RGPD et aux autres exigences de protection des données tout en vous offrant une capacité illimitée de stockage et de traitement de documents.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de DocuSeal

Créateur de formulaires par glisser-déposer

Placez des champs de signature, des initiales, des dates et des champs de formulaire personnalisés n'importe où sur un PDF à l'aide d'un éditeur visuel — aucun codage n'est nécessaire.

Multiples types de signature

Les signataires peuvent dessiner, taper ou télécharger leur signature, en s'adaptant aux préférences personnelles, quel que soit l'appareil.

Envoi en masse

Envoyez le même document à des centaines de signataires à la fois, rendant la distribution massive de contrats rapide et gérable.

Rappels automatisés

Les notifications de signature en attente sont envoyées automatiquement, réduisant le suivi manuel nécessaire pour clôturer les documents à temps.

Templates de document

Enregistrez des mises en page de documents réutilisables afin que les flux de travail récurrents comme les NDA ou les formulaires d'intégration puissent être lancés en quelques secondes.

Pourquoi exécuter DocuSeal avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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