DocuSeal est une plateforme de signature électronique de documents, gratuite et open source, qui offre les fonctionnalités essentielles des services commerciaux tels que DocuSign et PandaDoc — placement de champs par glisser-déposer, plusieurs types de signatures, rappels automatisés et pistes d'audit complètes — sans frais d'abonnement ni frais par document.

L'auto-hébergement de DocuSeal sur votre VPS signifie que vos contrats, accords et documents signés sont stockés entièrement sur votre propre infrastructure. Les documents commerciaux sensibles ne transitent jamais par une plateforme tierce, ce qui simplifie la conformité au RGPD et aux autres exigences de protection des données tout en vous offrant une capacité illimitée de stockage et de traitement de documents.