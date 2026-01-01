Déployez Ghost en un clic.
Plateforme de publication open source pour les blogueurs professionnels, les lettres d'information et les abonnements payants.
Choisissez un pack VPS pour Ghost
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ghost ?
Ghost est un CMS headless entièrement open source conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu généralistes, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux newsletters par e-mail natives et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.
L'auto-hébergement de Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu et évitez les frais par membre ainsi que le verrouillage propriétaire. Avec une base de données MySQL incluse, vos articles, vos membres et vos paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.
Fonctionnalités clés de Ghost
Adhésions intégrées
Créez des niveaux d'adhésion gratuits ou payants avec l'intégration native de Stripe — aucun plugin ou service supplémentaire n'est requis.
Newsletters natives
Envoyez des newsletters par e-mail directement aux abonnés depuis Ghost sans connecter de plateforme d'e-mail distincte.
Éditeur moderne
Éditeur basé sur des blocs avec des intégrations de médias riches, des galeries et l'injection de code, conçu pour la publication de contenu long.
API CMS headless
Les APIs de contenu et d'administration vous permettent de diffuser du contenu vers tout framework front-end, tout en conservant Ghost comme back-end.
SEO et planification
L'optimisation SEO intégrée, les plans de site automatiques et la planification de contenu permettent à votre publication de rester performante et organisée.
Pourquoi exécuter Ghost avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.