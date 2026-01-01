Ghost est un CMS headless entièrement open source conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu généralistes, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux newsletters par e-mail natives et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.

L'auto-hébergement de Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu et évitez les frais par membre ainsi que le verrouillage propriétaire. Avec une base de données MySQL incluse, vos articles, vos membres et vos paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.